به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی حیدری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه اقتصاد کشور وارد دورهای تازه از بازسازی شده است، «نهضت سرمایهگذاری» را محور اصلی نوسازی اقتصادی پس از جنگ دانست.
وی با قدردانی از پایداری مردم و تلاش هماهنگ دولت، بخش خصوصی و نیروهای مسلح در دوران جنگ، اظهار کرد: از نخستین روزهای بروز بحران، وزارت اقتصاد با برگزاری جلسات مستمر در حوزههای گمرکی، بانکی، مالیاتی و تأمین مالی تلاش کرد مانع بروز اختلال در خدمات اقتصادی شود.
وی افزود: اکنون اولویت اصلی، بازسازی واحدهای آسیبدیده و تقویت ظرفیتهای تولیدی کشور است.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری گفت: بیش از ۳ هزار واحد صنعتی آسیبدیده شناسایی و بر اساس میزان خسارت طبقهبندی شدهاند و بستههای حمایتی برای آنان در حال اجراست.
وی همچنین تأکید کرد: با وجود پایان درگیریها، «جنگ اقتصادی» همچنان ادامه دارد و نیازمند انسجام و سرعت عمل بیشتری است.
بسته ویژه جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور
حیدری با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ویژه برای ایرانیان مقیم خارج تصریح کرد: این بسته شامل معافیتهای مالیاتی و گمرکی است تا زمینه بازگشت سرمایهها به کشور تسهیل شود.
معاون وزیر اقتصاد پیام سازمان سرمایهگذاری به ایرانیان خارج از کشور را «ایران خانه شماست» عنوان کرد.
اصلاح فرآیندهای مجوزدهی
وی با انتقاد از تعدد مجوزها و فرایندهای طولانی صدور آنها گفت: سرمایهگذار نباید درگیر مسیرهای فرسایشی شود و سازمان سرمایهگذاری آمادگی دارد اخذ مجوزهای کلیدی پروژههای مهم را یکپارچه پیگیری کند.
حیدری از تدوین بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری در کشور خبر داد و گفت: برای ۳۰۰ طرح، مطالعات امکانسنجی و شاخصهای اقتصادی به زبان انگلیسی و مبتنی بر ارز تهیه و در سامانه سازمان بارگذاری شده است.
به گفته وی، طرحهایی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع پیشران آماده ارائه به سرمایهگذاران هستند.
وی همچنین با اشاره به رصد روزانه و هفتگی ۳۰ تا۷۴۰ پروژه ملی اولویتدار، از آمادگی سازمان برای تشکیل کارگروههای ویژه جهت پیگیری پروژههای سرمایهگذاری در استانها خبر داد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد، با انسجام ملی و جذب سرمایهگذاری هدفمند، مسیر رشد و پیشرفت کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد.
نظر شما