به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آی، «کریستین ترنر» (Christian Turner) سفیر انگلیس در آمریکا در ماه فوریه در مراسمی با دانشجویان کشورش که از واشنگتن دیدن می‌ کردند، گفته بود که آمریکا تنها با رژیم صهیونیستی «رابطه ویژه»ای دارد.

سفیر انگلیس در آمریکا اعلام کرده بود که عبارت «رابطه ویژه»، که اغلب برای توصیف روابط میان لندن- واشنگتن استفاده می شود، «کاملا نوستالژیک، کاملا گذشته‌نگر و دارای بار منفی زیادی» است.

«کریستین ترنر» سپس اضافه کرد: فکر می‌ کنم احتمالا یک طرف وجود دارد که رابطه ویژه‌ ای با ایالات متحده دارد و آن احتمالا اسرائیل است.

فایننشال تایمز سخنان وی را امروز سه شنبه و مقارن با دومین روز از سفر پادشاه انگلیس و همسرش به واشنگتن رسانه ای کرد.

وزارت امور خارجه انگلیس در پاسخ به فایننشال تایمز، سخنان «کریستین ترنر» را تکذیب نکرد، اما ادعا کرد که این اظهارات منعکس کننده موضع لندن نیست.