به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌ شنبه در سخنانی پس از دیدار با چالز سوم پادشاه انگلیس در سخنانی اعلام کرد که کشورش هیچ دوست صمیمی‌تری از لندن ندارد.

بر اساس اعلام این رسانه، لحن ترامپ با کنایه‌ های اخیرش به کر استارمر نخست‌وزیر انگلیس به دلیل عدم پیوستن به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران کاملا بارز بود.

ترامپ با اشاره به این موضوع که این سفر مصادف با ۲۵۰مین سالگرد اعلام آزادی آمریکا از سلطه لندن است، گفت: در قرن‌ هایی که ما استقلال خود را به دست آوردیم، آمریکایی‌ ها هیچ دوست صمیمی‌ تری از انگلیسی ها نداشته‌ اند.

ترامپ همچنین از ارتش انگلیس تمجید کرد و گفت که «هیچ‌کس بهتر از انگلیس با آمریکا نجنگیده است».

رئیس‌ جمهور آمریکا در سخنان خود، انگلیس را «پادشاهی کوچک اما قدرتمند» توصیف کرد.

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که وی اخیرا ۲ ناو هواپیمابر انگلیس را «اسباب‌ بازی» خوانده بود.

وی به تنش‌ های جاری میان دو کشور به دلیل عدم پیوستن انگلیس به تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران هیچ اشاره‌ مستقیمی نکرد.