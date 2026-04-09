«پویش در کنار مردم»؛ داستان مهرورزی مددکاران بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران جنگ رمضان، زمانی که کارکنان مراکز اورژانس اجتماعی در خط ۱۲۳ و تیم‌های سیار، همیاران سلامت روانی و اجتماعی، مددکاران و کارشناسان مراکز درمان اعتیاد بیش از گذشته عزم انسانی خود را در راستای خدمت به هموطنان خود و کاهش رنج‌های روحی و جسمی آنان به‌کار گرفتند، شاید آنچنان که باید رسانه نتوانست انعکاس‌دهنده مهر و تاب‌آوری ایشان باشد؛ زحماتی که با هیچ پاداش مادی قابل جبران نیست. رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی، به پشتوانه نیروی انسانی متعهد و همکاران خود در مراکز مذکور در قالب پویش ملی «در کنار مردم»، همراه با آنان تا رسیدن پیروزی و بازگشت به شرایط امن گام برمی‌دارد.

سلمان حسینی رئیس مرکز فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی، نیرویِ انسانیِ صادق و متعهد خود در این مراکز را، رمز پویایی و توسعه سلامت روانی و اجتماعی در راستای این پویش ملی دانست و ضمن تقدیر از همه همکاران در مراکز فوریت‌های اجتماعی، همیاران همیشه مهرورز سلامت روانی اجتماعی در سراسر کشور، روانشناسان و مددکاران مراکز اقامتی درمان و بازتوانی اعتیاد و همراهان این مرکز در همه سازمان‌های مردم‌نهاد که در طول این جنگ همچنان صبورانه حتی در ایام تعطیل در سنگر خدمت حاضر بودند درخواست کرد مشاهدات سرشار از مهرورزی و انسانیت خود را که در طول جنگ رمضان در سنگر خدمت در اورژانس اجتماعی، همیاران سلامت روان و روایت‌های مددکارانه در مراکز درمان اعتیاد، در قالب خاطره و یا روایت‌های تصویری با ذکر مشخصات کامل فرستنده، به پیامرسان بله به شماره تماس ۰۹۱۷۶۰۴۰۶۴۷ ارسال نمایند.

وی افزود: همکاران مراکز اورژانس اجتماعی و همیاران سلامت روانی و اجتماعی و همچنین روانشناسان و مددکاران مراکز اقامتی درمان اعتیاد در تمام ایام جنگ رمضان بیش از گذشته با عشق به هموطنان خود مجدانه برای همراهی و حمایت روانی اجتماعی از مردم کشورمان تلاش کردند و در گذر از این روزهای تلخ همچنان در سنگر خدمت به مردم حضور خواهند داشت.