انتشار قطعه «شاه ایران» برای ارادت به امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعه موسیقایی «شاه ایران» با هدف عرض ارادت به ساحت امام رضا(ع) و با هنرمندی جمعی از فعالان عرصه موسیقی منتشر شد.

این اثر با شعر و ملودی حسن رضانژاد و تنظیم مهرشاد قنبرپور تولید شده و سجاد مهدی‌پور اجرای آن را بر عهده داشته است.

«شاه ایران» در فضایی معنوی و با حال‌وهوای دلتنگی و توسل، تلاش دارد ارادت قلبی عاشقان اهل‌بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) را در قالب موسیقی به تصویر بکشد. استفاده از مضامین احساسی و ملودی آرام در کنار تنظیم متناسب، از ویژگی‌های این اثر عنوان شده است.

دست‌اندرکاران این قطعه هدف از تولید آن را ترویج فرهنگ رضوی و ایجاد ارتباط عاطفی بیشتر مخاطبان با مفاهیم معنوی عنوان کرده‌اند.

این اثر هم‌اکنون از طریق بسترهای مختلف رسانه‌ای در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.