سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و آرزوی قبولی عزاداری‌های سوگواران حسینی بیان داشت: با توجه به برگزاری دیدار حساس مسابقه فوتبال بین دو تیم استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی توسط پلیس راهور اصفهان در مسیرهای منتهی به ورزشگاه نقش جهان شهر اصفهان اعمال می‌شود.

وی افزود: بر این اساس تردد هرگونه وسیله نقلیه سنگین از ساعت ۱۵ تا ۲۴ روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه از میدان امید (ورودی شمال شهر از سمت خیابان زینبیه) به سمت میدان تاکسیرانی در بلوار آسمان در مسیر غرب به شرق و بلعکس _ میدان تاکسیرانی به سمت میدان المپیک در بلوار فرزانگان در هر دو مسیر شرق به غرب و بلعکس ممنوع است و رانندگان این نوع وسایل نقلیه می‌توانند از مسیر جایگزین میدان امید به سمت شهر حبیب آباد شهرستان برخوار برای تردد خود استفاده کنند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: همچنین تردد وسایل نقلیه سنگین از پل سلیمان خاطر به سمت پل شریعتی و میدان المپیک نیز ممنوع است و پل سلیمان خاطر به سمت آزادگان و شهرستان‌های خمینی شهر و نجف آباد به عنوان مسیر جایگزین این خودروها تعیین شده است.

سرهنگ زارع با بیان اجرای محدودیت‌های موقت و دائم در محدوده‌های مذکور اظهار داشت: از رانندگان عزیز می‌خواهیم ضمن همکاری و همراهی با مأموران پلیس در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.