نشاط بسیج مرهون تلاش و مجاهدت و تدابیر امثال شهید سلیمانی بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین کریم سرافراز با گرامیداشت یاد و نام سیدالشهداء انقلاب اسلامی امام شهید حضرت آیت الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای و شهدای والامقام جنگ رمضان، همچنین رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین سرلشگر پاسدار حاج غلامرضا سلیمانی، توجه ویژه به مناطق محروم استان‌ها و خدمت رسانی جهادی به مردم را از ویژگی‌های برجسته این فرمانده بسیجی دانست.

وی افزود: روحیه جهادی ، پشتکار جهادی، اخلاص و ولایت مداری و ولایت پذیری از نکات مهم در زندگی سردار سلیمانی بود.

حجت‌الاسلام سرافراز خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی نه تنها یک فرمانده بسیجی، بلکه مظهر کار و تلاش و مجاهدت در مسیر خدمت بی منت به مردم بخصوص محرومین بود.

وی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در عرصه سازندگی و محرومیت زدایی اظهار کرد: توجه به گروه‌های جهادی سازندگی، عمرانی ، پزشکی و... از دیگر شاخصه های رئیس شهید سازمان بسیج مستضعفین است.

حجت‌الاسلام سرافراز در پایان گفت: بالندگی ، پویایی و نشاط بسیج مرهون تلاش و مجاهدت و تدابیر امثال شهید سلیمانی است که توانسته انقلاب اسلامی را از توفان فتنه‌های مختلف عبور دهد.

گفتنی است ، مراسم چهلمین روز شهادت سرلشکر پاسدار حاج غلامرضا سلیمانی و بزرگداشت شهدای جنگ رمضان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مصلی امام خمینی شهرکرد برگزار شد.