رشد ۸۴۶ درصدی واردات در خراسان جنوبی؛تأکید بر نقش مرزها در جهش تجارت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی شامگاه سه شنبه در دیدار با رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی، به تشریح ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی استان پرداخت.
وی با تأکید بر جایگاه مرزی خراسان جنوبی در توسعه تجارت خارجی گفت: در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات از مرزهای استان ۸۴۶ درصد رشد داشته که این موضوع نشاندهنده ظرفیتهای تجاری و مرزی استان است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نقش مبادی ورودی و خروجی کالا در کشور افزود: امروز بخش قابل توجهی از تبادلات تجاری از طریق بنادری همچون چابهار، شهید رجایی، بندرعباس و بوشهر انجام میشود و استانها از جمله خراسان جنوبی باید بیش از گذشته ظرفیتهای آن در مسیر تأمین و ترانزیت کالا مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی با بیان اینکه توسعه تجارت تنها وابسته به زیرساختهای فیزیکی نیست، اظهار داشت: بخش مهمی از ارتقای مبادلات تجاری در گرو بهروزرسانی سامانهها و نرمافزارهای لجستیکی و تسهیل فرایندهای اداری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان در تعامل با کشور افغانستان گفت: خراسان جنوبی میتواند به یکی از محورهای مهم تبادلات تجاری شرق کشور تبدیل شود، مشروط بر اینکه زیرساختهای مرزی و گمرکی بهصورت هدفمند تقویت شود.
استاندار خراسان جنوبی در پایان بر لزوم هماهنگی و همافزایی میان استانهای خراسان و مجموعه وزارت اقتصاد برای بهرهبرداری از ظرفیتهای مشترک تأکید کرد.
