به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر کشورمان در پکن در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران که عصر امروز ـ سه شنبه ـ در محل سفارت برگزار شد، با ستایش توانمندی ها، تعهد، شجاعت و روحیه انقلابی ارتش در حفاظت از تمامیت سرزمینی، حفظ امنیت ملی و دفع تهدیدات خارجی، تاکید کرد که امروز ارتش جمهوری اسلامی در کنار سایر نیروهای مسلح ایران، نقش اساسی در دفاع از کشور در برابر تهدیدات خارجی و حفظ و استقلال و آزادی کشور را برعهده دارد.



سفیر کشورمان در پکن گفت: تاریخ گواهی می دهد که ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی علیه سایر کشورها نبوده است وسیاست عدم تجاوز، به اصل خدشه ناپذیر جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و براساس همین اصل، جمهوری اسلامی ایران بارها در برابر اقدامات تروریستی، استکباری و زورگویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تمامیت و حاکمیت کشور خویشتنداری کرد اما آنها با اشتباه محاسباتی، طی یک سال گذشته دو بار اقدام به تجاوز نظامی علیه ایران و نقض مقررات بین المللی کردند و ضمن به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران، تعداد زیادی از مردم بی گناه را به شهادت رساندند و حتی به کودکان مدرسه ای هم رحم نکردند.

رحمانی فضلی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به حمله دشمن به زیرساخت‌های نظامی از جمله فرودگاه‌ها، پل‌ها و تاسیسات که منجر به شهادت بیش از سه هزار نفر از افراد غیرنظامی شد، گفت: دشمن به دلیل ناامیدی از اقدام نظامی، به درخواست مذاکره با ایران روی آورد و جمهوری اسلامی ایران هم با نشان دادن حسن نیت با میانجی‌گری پاکستان، برای انجام این مذاکرات موافقت کرد اما با مشاهده تکرار زیاده خواهی‌های آمریکا در این دور از مذاکرات، در مقابل آن ایستادگی کرد.

این دیپلمات کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصل عزت، حکمت و مصلحت، از گفت و گو و دیپلماسی برای اعتمادسازی با دیگر طرف‌ها استقبال می‌کند اما با انجام مذاکراتی که نتایج آن از قبل تعیین و تحمیل شده باشد، مخالف است و هرگز تسلیم خواسته‌های غیرقانونی دشمنان نخواهد شد.

وی تصریح کرد که استقبال ایران از گفت و گو و دیپلماسی به معنای نادیده گرفتن توان دفاعی و نظامی کشور نیست چرا که دستیابی به صلح و ثبات تنها در سایه توانمندی دفاعی و قدرت بازدارندگی موثر و قابل اطمینان میسر است.



**روابط ایران و چین، فراتر از مناسبات اقتصادی و سیاسی



رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، این روابط را فراتر از مناسبات صرفا اقتصادی و سیاسی دانست و تاکید که این مناسبات ریشه در سرنوشت تمدنی مشترک دارد و هر دو ملت تجربه مورد تجاوز قرار گرفتن از سوی دشمن خارجی را داشته اند و در برابر آن مقاومت کرده‌اند تا استقلال خود را حفظ کنند.

وی همچنین اقدام چین و روسیه در وتوی قطعنامه ضد ایرانی و مخالف با منافع کشورهای جهان در شورای امنیت سازمان ملل در بحبوحه جنگ ۴۰ روزه را حاکی از رویکرد خیرخواهانه این کشورها در مقابل جبهه شر دانست.

سفیر ایران در پکن در بخش پایانی سخنانش گفت که تغییرات و تحولات بزرگ جاری در جهان امروز نشان می‌دهد که نظم آینده جهان به صورت چند قطبی و مخالف با یک جانبه‌گرایی خواهد بود . چین با ابتکارات بزرگی مثل طرح کمربند جاده و توسعه فناوری‌های پیشرفته، و ایران هم با موقعیت ژئوپلیتیک کم نظیر و منابع راهبردی از جمله انرژی و دسترسی به آب‌های خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز و مقاومت فعال در برابر یکجانبه‌گرایی، هر دو در مسیر باز تعریف مفهوم قدرت و امنیت حرکت می‌کنند.