نوری: ۸۰ هزار تن مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری و ذخیره شده است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ غلامرضا نوری امروز (سه‌شنبه) در دیدار با رییس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح شرایط اقتصاد کشاورزی و سفره و معیشت مردم در تنش‌های منطقه‌ای، گفت: ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور متکی به تولیدات داخلی است و فقط ۱۵ درصد از نیاز سفره مردم و بازار از خارج کشور تامین می‌شود، که با تدابیری که اندیشیده شد، حتی با وجود جنگ، کوچکترین خللی در امنیت غذایی کشور به وجود نیامد.

وی با تحلیل شرایط کشور در ۶۰ روز اخیر، وضعیت را «تحمیل یک جنگ پیچیده و زمان‌بر» توصیف کرد و افزود: ما در دو سه ماه اخیر با چالش‌ تحریم‌های ظالمانه و آغاز اصلاحات ارزی، همزمانی بازار شب عید و پایان سال و ماه مبارک رمضان که افزایش تقاضا را تشدید می‌کند و همچنین تهاجم دشمن مواجه بودیم، اما با برنامه‌ریزی دقیق و تدابیر ویژه دولت خدشه‌ای به تامین امنیت غذایی و معیشت مردم و بازار کالاهای اساسی وارد نشد.

نوری آرامش و ثبات بازار کالاهای اساسی را حاصل هماهنگی بین‌بخشی، بین‌دستگاهی و میان قوه‌ای دانست و بیان کرد: بسیاری از کشورهای منطقه از تنش‌های منطقه متاثر و با کمبود کالای اساسی مواجه شدند، اما کشور ما با تدابیر دولت و رئیس‌جمهوری، توانست ثبات بازار و آرامش جامعه را حفظ کند.

اصلاحات ارزی و گشودن گره‌های کور

وزیر جهاد کشاورزی یکی از بزرگترین دستاوردهای اخیر را اصلاح نظام ارزی و شفافیت در پرداخت‌ها اعلام و تاکید کرد: اگر اصلاح نرخ ارز صورت نمی‌گرفت، امروز در حوزه امنیت غذایی با گره‌های کوری مواجه بودیم؛ در گذشته گاهی با ۸ ماه تأخیر در پرداخت ارز مواجه بودیم، اما امروز پس از آزادسازی و اصلاح نرخ، ما هیچ بدهی به واردکننده‌ای که کالای خود را اظهار کرده باشد نداریم.

وی افزود: در آغاز جنگ، ۶ میلیون تن کالا در انبارها و بنادر داشتیم و امروز نیز با وجود مصرف، همچنان نزدیک به همین مقدار ذخیره راهبردی داریم؛ مقداری که در زمان صلح هم سابقه نداشته است.

نوری با مقایسه وضعیت سامانه بازارگاه نسبت به ماه‌های گذشته، گفت: زمانی توزیع ۱۰ هزار تن نهاده دشوار بود، نهاده‌ها به صورت «کیلو به کیلو» توزیع می‌شد، امروز بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده در سامانه بازارگاه آماده عرضه است.

من مسئول نرخ ارز و طلا نیستم/ زیر میز رانتخواران زدیم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با اجرای سیاست شفاف‌سازی، نظارت دقیق و اجرای طرح اقتصادی، انحصارها و رانت‌های ثبت سفارش را که فضایی برای سهم‌خواهی عده‌ای خاص بود، برهم زدیم و تجارت محصولات کشاورزی را رقابتی کردیم.

وی با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی مسئول نرخ دلار و طلا نیست، تصریح کرد: وظیفه ما حمایت و حفاظت از تولیدکننده بخش کشاورزی و دامداری است؛ اگر قیمت را سرکوب کنیم، تولید نابود می‌شود؛ مرغ هنوز به قیمت تعادلی واقعی نرسیده است؛ تولیدکننده باید محصولش را با سود متعارف بفروشد، وگرنه سفره آینده مردم به خطر می‌افتد.

نوری اظهار داشت: با فشار و دستور شاید بتوان قیمت مرغ را در یک دوره کوتاه تثبیت کرد یا پایین آورد، اما در دوره بعد زنجیره تامین و مرغداری‌ها از هم می‌پاشد و دیگر قادر به تولید نخواهند بود که ضربه همین اتفاق هم به سفره مردم وارد می‌شود.

به جز تخم‌مرغ محدودیت صادراتی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت‌های صادراتی توضیح داد: با شروع جنگ، ممنوعیت صادرات برای همه محصولات ابلاغ شد و اعلام کردیم استثناءها اطلاع‌رسانی می‌شود؛ تنها در ۲ ساعت، اکثر محصولات از جمله محصولات گلخانه‌ای را مستثنی کردیم تا به تولیدکننده آسیب نرسد؛ اکنون به جز تخم‌مرغ که به سقف قیمت رسیده بود، محدودیت صادراتی نداریم و به دنبال بازارهای جدید هستیم.

وی درباره ذخایر گوشت مرغ گفت: ۸۰ هزار تن مرغ مازاد تولیدکنندگان در ماه‌های اخیر توسط دولت خریداری و منجمد شده است تا در صورت هرگونه خلاء قیمتی، بازار را پوشش دهیم. مردم نگران تامین کالا نباشند؛ انبارهای کالاهای اساسی پر است.

نوری با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: در جریان جنگ رمضان، ۱۱ تن از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و ۶۵ تن از بهره‌برداران فعال در زیربخش‌های مختلف کشاورزی و پرورش میگو، دامداری‌ها و واحدهای تولیدی در سطح کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که نشان‌دهنده ایثارگری فعالان این بخش در خط مقدم اقتصادی است.

وی با قدردانی از همکاری و همراهی شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی و جعفر قادری رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: تجارب مدیریتی و نظرات تخصصی اعضای این کمیسیون‌های مجلس همواره چراغ راه مدیران جهاد کشاورزی برای اتخاذ تصمیمات درست در شرایط سخت بوده است.

رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مرکز رصد و پایش وزارت جهاد کشاورزی بازدید کردند.