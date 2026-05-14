کریمی: نظارت بر بازار مرغ پاشنه آشیل جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تنظیم بازار استان کرمانشاه عصر پنجشنبه به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با حضور مدیران و مسئولان حوزه تولید، بازرگانی و نظارت در سالن جلسات شهیدان باقری برگزار شد.

در این نشست، موضوع تأمین پایدار مرغ و تخم‌مرغ، نحوه توزیع، وضعیت بازار و تشدید نظارت بر روند عرضه این کالاهای اساسی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت کنترل مستمر بازار تأکید شد.

سعید کریمی در این جلسه با اشاره به اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: امروز موضوع نظارت بر بازار و امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده و باید با حساسیت ویژه دنبال شود.

وی افزود: مجموعه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی عملکرد مطلوبی داشته و این موضوع مورد تقدیر رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم استمرار تولید در واحدهای مرغداری تصریح کرد: جوجه‌ریزی منظم و مدیریت صحیح زنجیره تولید و توزیع مرغ از موضوعات اساسی برای حفظ تعادل بازار به شمار می‌رود.

کریمی ادامه داد: همکاری مرغداران، اتحادیه‌ها، کشتارگاه‌ها و فروشندگان در کنار نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، می‌تواند زمینه عرضه مرغ با قیمت مناسب و حفظ پایداری تولید را فراهم کند.

وی در پایان از بازرسان سازمان، بسیج اصناف و اتاق اصناف خواست با تشدید نظارت بر بازار مرغ و تخم‌مرغ، تخلفات احتمالی را شناسایی و برای برخورد قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند.