به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علیمحمدی در سخنانی، اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۹:۰۰ سهشنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر پنج محور فیروزآباد - خرمآباد از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر لرستان به پایگاه امداد و نجات بینشهری سهراهی سلسله اعلام شد.
وی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و پس از رسیدن به محل و انجام ارزیابی اولیه، با استفاده از تجهیزات سبک و نیمهسنگین عملیات اقدام به رهاسازی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان، افزود: متأسفانه در این حادثه دو سرنشین خودرو در دم جان باختند و پیکر دو نفر فوتی با حفظ شئون شرعی پس از رهاسازی، به عوامل شهرداری تحویل داده شد.
نظر شما