  1. استانها
  2. لرستان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۱

حادثه رانندگی در جاده فیروزآباد - خرم‌آباد منجر به فوت ۲ نفر شد

خرم‌آباد - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، گفت: حادثه رانندگی در جاده فیروزآباد - خرم‌آباد منجر به فوت دو نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۹:۰۰ سه‌شنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر پنج محور فیروزآباد - خرم‌آباد از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر لرستان به پایگاه امداد و نجات بین‌شهری سه‌راهی سلسله اعلام شد.

وی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و پس از رسیدن به محل و انجام ارزیابی اولیه، با استفاده از تجهیزات سبک و نیمه‌سنگین عملیات اقدام به رهاسازی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: متأسفانه در این حادثه دو سرنشین خودرو در دم جان باختند و پیکر دو نفر فوتی با حفظ شئون شرعی پس از رهاسازی، به عوامل شهرداری تحویل داده شد.

کد مطلب 6814484

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها