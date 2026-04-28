به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا علی‌محمدی در سخنانی، اظهار داشت: حوالی ساعت ۱۹:۰۰ سه‌شنبه گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه سواری پراید در کیلومتر پنج محور فیروزآباد - خرم‌آباد از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر لرستان به پایگاه امداد و نجات بین‌شهری سه‌راهی سلسله اعلام شد.

وی گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد و پس از رسیدن به محل و انجام ارزیابی اولیه، با استفاده از تجهیزات سبک و نیمه‌سنگین عملیات اقدام به رهاسازی کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان، افزود: متأسفانه در این حادثه دو سرنشین خودرو در دم جان باختند و پیکر دو نفر فوتی با حفظ شئون شرعی پس از رهاسازی، به عوامل شهرداری تحویل داده شد.