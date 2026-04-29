به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان با اشاره به اینکه ۲۲ واحد تولیدی استان یزد دچار خسارت ناشی از جنگ شدند، گفت: با تلاش شبانهروزی کارشناسان و همکاری بانکها، دستگاههای مالیاتی و تأمین اجتماعی، این واحدها به سرعت احیا شدند و امروز خط تولید آنها با قدرت ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی خسارتدیده یزد ناشی از جنگ سوم تحمیلی به چرخه تولید بازگشتند، گفت: ارزیابی خسارت واحدهای صنفی نیز بدون هزینهای توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده و منتظر ابلاغ دستورالعملهای حمایتی هستیم.
