۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

۹۵ درصد از واحدهای تولیدی خسارت‌دیده استان یزد به چرخه تولید بازگشت

۹۵ درصد از واحدهای تولیدی خسارت‌دیده استان یزد به چرخه تولید بازگشت

یزد - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: ۹۵ درصد واحدهای تولیدی خسارت‌دیده یزد ناشی از جنگ سوم تحمیلی به چرخه تولید بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم صادقیان با اشاره به اینکه ۲۲ واحد تولیدی استان یزد دچار خسارت ناشی از جنگ شدند، گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان و همکاری بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی، این واحدها به سرعت احیا شدند و امروز خط تولید آنها با قدرت ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی خسارت‌دیده یزد ناشی از جنگ سوم تحمیلی به چرخه تولید بازگشتند، گفت: ارزیابی خسارت واحدهای صنفی نیز بدون هزینه‌ای توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده و منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های حمایتی هستیم.

