بهادری جهرمی: مردم ایران با اتحاد خاری بر چشم دشمن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی شامگاه سه شنبه در پنجاه و نهمین شب تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: اکنون همه دنیا خوب می داند که ایران جنگ طلب نیست، بلکه وحشی های صهیونیستی و آمریکایی جنگ طلب هستند.



وی با بیان نقش اثرگذار بانوان ایرانی، افزود: شما بانوان در این جنگ ثابت کردید آزاده و زن زندگی هستید، به طور ویژه از شما تشکر می کنم.

سخنگوی دولت شهید رئیسی، با اشاره

به اینکه در طول جنگ رمضان سه هزار نقطه در آمریکا تجمع برگزار شد، تصریح کرد: مردم آمریکا بر سر مسئولینشان فریاد کشیدند که شما جنگ طلب هستید، در حالیکه آن ها هزار و چند سال اسلام را متهم به جنگ طلبی کردند.



بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه شهید رئیسی، غرب را درست می شناخت، اذعان کرد: ایشان به گفته رهبر شهید انقلاب معطل غرب نمی ماند، راه را درست تشخیص می داد و حتی در اولین نشست ریاست جمهوری خود زمانی که یک خبرنگار خارجی از ایشان پرسید آیا با آمریکا مصاحبه می کنید؟ ایشان فرمودند خیر.



وی با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی هم مذاکرات صورت می گرفت، گفت: دیپلماسی اکنون و موضع کنونی ما به معنای معطل شدن در مقابل غرب نیست.



وی با اشاره به اینکه در دولت شهید رئیسی هم مذاکره انجام می شد، ادامه داد: البته هدفشان از مذاکره این بود که حق پایمال شده مردم ایران را استیضاح کند اما همزمان مسیر خنثی سازی تحریم ها را نیز می رفت، تا جایی که رکورد تجارت خارجی تاریخ کشور با وجود تحریم ها شکسته شد.



سخنگوی دولت شهید رئیسی، با تشکر از مردم لنگرود، افزود: شما مردم لنگرود شب های ابتدایی جنگ رمضان چند وعده در روز تجمع می کردید این باعث افتخار است، این را بدانید که صدای شما تا قلب آمریکا می رود.



بهادری جهرمی با تاکید براینکه دشمن با تهاجم فرهنگی و فکری سعی در دور کردن مردم از نظام دارد، گفت: اما به رغم تلاش های دشمن، اکنون شما هرروز به انقلاب و نظام نزدیک تر می شوید و امام امت در زمان شهادت از شما مردم راضی بودند.



سخنگوی دولت شهید رئیسی، تصریح کرد: دشمن در این ۴۷ سال و در این بیش از پنجاه روز همه تلاشش را با جنگ نظامی، اقتصادی، رسانه ای و تحریم کرد اما به یمن حضور و حمایت شما به بن بست خورد.



وی افزود: بدیهی است که چنین دشمنی هدفش از بین بردن این کشور است اما شما با اتحاد خود زیر بیرق رهبر معظم انقلاب خاری در چشم دشمن شدید.



وی با اشاره به اینکه این اتحاد مقدس باید حفظ شود، بیان کرد: امروز مردم و مسئولین در کنار هم یک فریاد و یک صدا در گلو دارند و نمی گذارند دشمن رخنه ای در این سد ایجاد کند.



آذری جهرمی در پایان گفت: اگر خبری را یک فاسق مانند ترامپ یا نتانیاهو به شما داد، باور نکنید لذا کار فاسق ایجاد رخنه در میان صفوف مومنین است.