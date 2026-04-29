هنر، رسانه و شور مردم؛ ترکیب زنده حماسه در استان کهگیلویه و بویراحمد

امین درخشان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نقش رهبر شهید در حوزه فرهنگی و هنری گفت: رهبر شهید ما نه تنها یک اندیشمند بلکه در مسائل هنری و رسانه‌ای نیز صاحب نظر بود و ایده‌های تازه‌ای به فعالان عرصه رسانه و هنر ارائه می‌کرد.

وی از تلاش‌های مجاهدانه اصحاب رسانه طی دو ماه اخیر تقدیر کرد و افزود: در این جنگ فرهنگی و رسانه‌ای، دست ما برتری داشت و روایت اول در هر اتفاق، توسط رسانه‌های استان منتقل شد.

برگزاری برنامه‌های هنری در شب‌های خیابانی

مدیرکل فرهنگی و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت‌های شبانه هنری در تجمعات مردمی تصریح کرد: هر شب در خیابان‌ها، برنامه‌های متنوعی از جمله موسیقی، نماهنگ، شعر و ورکشاپ‌های هنری برگزار می‌شود که حضور مردم شور و نشاط خاصی ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: این برنامه‌ها صرفاً در مرکز استان برگزار نمی‌شود بلکه در شهرستان‌ها و مناطق مختلف نیز ادامه دارد و هنرمندان و رسانه‌ها در کنار مردم هستند.

شکوه حضور مردم در عرصه فرهنگی

درخشان با اشاره به اینکه حضور مردم در خیابان، ناشی از پاسداشت خون شهدا و تأثیر فرهنگی رهبر شهید است، گفت: مردم با شور و حماسه، صدای رسای خود را از طریق هنر و رسانه به نمایش گذاشتند و این حضور باید در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

وی پیشنهاد کرد که این تجمعات حتی پس از پایان جنگ، به شکل هفتگی ادامه یابد تا انسجام اجتماعی و فرهنگی تقویت شود.

رویش های هنری و ظهور استعدادهای جوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد به ظهور استعدادهای هنری در میان نوجوانان و جوانان اشاره کرد و گفت: نوجون‌ها و جوانان با شعر، موسیقی، نقاشی و هنرهای تجسمی حضور فعال دارند که حاصل شور و جوشش مردم در خیابان‌هاست.

گرامیداشت شهدا و فعالیت‌های مستند فرهنگی

وی درباره فعالیت‌های هنری مرتبط با شهدا توضیح داد و گفت: دیدار با خانواده شهدا، تولید نماهنگ‌ها، فیلم کوتاه و آثار هنری درباره شهدای جنگ رمضان از جمله اقدامات اداره ارشاد بود.

درخشان اضافه کرد: انجمن سینمای جوان استان، مستندهایی از حضور مردم و مناطق جنگی تولید کرده و شورای فرهنگ عمومی نیز برنامه‌هایی برای ایجاد المان فرهنگی در محل شهادت شهدا تصویب کرده است.