هنرمند در شرایط امروز باید سهم خود را ادا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید عابدیها در عصر شعر «زمزمه قدسیان» که بعد از ظهر چهارشنبه به مناسبت ولادت حضرت امام رضا(ع) و به همت حوزه هنری و اداره کل کتابخانههای عمومی استان قزوین در عمارت هنر برگزار شد با اشاره به ماندگاری هنر متعهد در گذر تاریخ اظهار داشت: اگر به تاریخ بنگریم، میبینیم که هنر همواره در سختترین شرایط، پرچمدار روشنگری و ایستادگی بوده است. آنگاه که مولوی مثنوی را میسرود، شمس تبریزی قونیه را به محاصره خود درآورده بود و علاءالدین ماهها مقاومت میکرد اما آنچه ماندگار شد، کلام جاودان مولانا بود.
وی با ذکر نمونهای دیگر از تاریخ ادبیات ایران افزود: حافظ شیرازی نیز در روزگار پرآشوب اتابکان، در کوچه و بازار و در میان طوفانهای سیاسی و اجتماعی، شعر میسرود. امیر مبارزالدین را تقریر و تعزیر میکردند، اما کلام حافظ از همه این گزندها جان سالم به در برد و امروز مایه آرامش و افتخار ماست.
عابدیها تصریح کرد: این همه ماندگاری، محصول آن است که هنرمند واقعی، در بزنگاهها سکوت نمیکند و میداند که هنرش تنها برای لحظه حال نیست، بلکه چراغ راه نسلهای آینده خواهد بود.
این شاعر آیینی که در حوزههای متنوع شعر نیز طبعآزمایی کرده است، در بخش دیگری از سخنان خود به تجربههای ادبیاش اشاره کرد و گفت: بنده در عرصه شعر آیینی، شعر عاشقانه، ترانه و قالبهای گوناگون شعری فعالیت داشتهام و بر این باورم که هنر در هر شکل و قالبی که باشد، اگر از سر تعهد و دغدغهمندی خلق شود، میتواند در جامعه اثرگذار باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز که کشور در شرایطی ویژه قرار دارد، هنرمند باید بیش از هر زمان دیگری پای کار باشد و سهم خود را ادا کند. این سهمخواهی از هنرمند، نه یک مطالبه بیرونی، که یک ضرورت درونی و رسالتی است که بر دوش همه ما قرار دارد.
گفتنی است در این محفل ادبی که با استقبال شاعران و اهالی فرهنگ و ادب قزوین همراه بود، ۸ شاعر به شعرخوانی با مضامین رضوی و آیینی پرداختند و حال و هوای شب میلاد امام هشتم را در عمارت هنر قزوین زنده کردند.
نظر شما