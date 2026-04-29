۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۰

هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است

هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون‌ (۹ اردیبهشت) با عدد ۷۹ در شرایط «قابل قبول» است.

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ازن روی عدد ۷۲ و در وضعیت «قابل قبول» قرار داشت.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت‌، ۹ روز در وضعیت «پاک» و ۲۶ روز «قابل قبول» و دو روز ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

محمد رضازاده

    پربازدیدها

    پربحث‌ها