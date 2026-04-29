تداوم نقض آتش بس؛ شهادت ۲ لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی به صور

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی شهرک مجدل زون در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

همچنین یک پهپاد اسرائیلی موتور سیکلتی را در حدفاصل میان شهرک های حاریص و حداثا هدف قرار داد.

از سوی دیگر نظامیان اسرائیلی در شهرک رشاف دست به تخریب جدید زدند و منازل را منفجر کردند.

در شهرک النبطیه الفوقا یک خانه تاریخی با قدمت بیش از صد سال از سوی اشغالگران تخریب شد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک«جویا» در جنوب لبنان، دو نفر شهید و ۲۲ تن زخمی شده‌اند.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان از شهادت و زخمی شدن ۲۴ نفر ازجمله ۵ کودک در جویا در صور در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین در حمله دیروز رژیم اشغالگر قدس به روستای مجدل زون، بر اساس آخرین آمار، ۹ نفر شهید شده‌اند که در بین آن‌ها، ۳ تن امدادگر وجود دارد و ۱۷ تن نیز زخمی شده‌اند.