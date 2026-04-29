  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

تداوم نقض آتش بس؛ شهادت ۲ لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی به صور

وزارت بهداشت لبنان از شهادت و زخمی شدن ۲۴ لبنانی در حمله رژیم صهیونیستی به جویا در صور در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی شهرک مجدل زون در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده است.

همچنین یک پهپاد اسرائیلی موتور سیکلتی را در حدفاصل میان شهرک های حاریص و حداثا هدف قرار داد.

از سوی دیگر نظامیان اسرائیلی در شهرک رشاف دست به تخریب جدید زدند و منازل را منفجر کردند.

در شهرک النبطیه الفوقا یک خانه تاریخی با قدمت بیش از صد سال از سوی اشغالگران تخریب شد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک«جویا» در جنوب لبنان، دو نفر شهید و ۲۲ تن زخمی شده‌اند.

مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان از شهادت و زخمی شدن ۲۴ نفر ازجمله ۵ کودک در جویا در صور در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین در حمله دیروز رژیم اشغالگر قدس به روستای مجدل زون، بر اساس آخرین آمار، ۹ نفر شهید شده‌اند که در بین آن‌ها، ۳ تن امدادگر وجود دارد و ۱۷ تن نیز زخمی شده‌اند.

کد مطلب 6815342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها