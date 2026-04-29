افزایش جهانی قیمت کالاها به دنبال اختلال در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد، داده های منتشر شده حاکی از کاهش حرکت کشتی ها در تنگه هرمز از تاریخ ۲۸ فوریه به میزان بیش از ۹۵ درصد است.

وی اضافه کرد، قیمت مواد غذایی به میزان شش درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین شاهد افزایش قیمت نفت خام در اروپا به میزان ۵۳ درصد هستیم.

لازم به ذکر است که نیروهای مسلح ایران به دلیل تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و در مراحل بعدی بد عهدی واشنگتن، کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته اند.

اختلال در حرکت کشتی ها در این منطقه به دلیل تجاوزات خصمانه دشمن به وقوع پیوسته است.