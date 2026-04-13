۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

ارتقای کیفیت نان در سمنان با ورود سه هزار تن گندم مرغوب گلستان

ارتقای کیفیت نان در سمنان با ورود سه هزار تن گندم مرغوب گلستان

سمنان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از ورود سه هزار تن گندم کیفی استان گلستان به منظور اختلاط با گندم‌های موجود و ارتقای چشمگیر کیفیت آرد و نان مصرفی هم‌استانی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بازدید از یک‌ نانوایی در سمنان از اجرای عملیات انتقال گندم کیفی از استان گلستان به مقصد کارخانجات آرد استان سمنان خبر داد.

وی افزود: در راستای بهبود کیفیت آرد تولیدی و به‌تبع آن ارتقای کیفیت نان مصرفی هم‌استانی‌ها برنامه‌ریزی لازم برای انتقال سه هزار تن گندم کیفی از استان گلستان در دو مرحله صورت گرفته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با اشاره به روند تخلیه این محموله‌ها گفت: این میزان گندم با هدف اختلاط با گندم‌های موجود در انبارها و سیلوهای استان خریداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از این سه هزار تن وارد استان شده و در کارخانجات آرد تخلیه و مابقی محموله نیز طبق برنامه زمان‌بندی در حال حمل و ارسال به مقصد است.

