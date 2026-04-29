۲۱۶ مادر داوطلب شیر اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، واحد جوانی جمعیت و سلامت خانواده این شبکه با هدف ارتقای سلامت تغذیه‌ای نوزادان و ترویج فرهنگ اهدای شیر مادر، برنامه بانک شیر نوزادان را با مشارکت فعال مادران با جدیت دنبال می‌کند.

در سال ۱۴۰۴، مراقبین سلامت این شبکه با اجرای آموزش‌های هدفمند، زمینه مشارکت گسترده مادران را در اهدا شیر فراهم ساختند؛ آموزش‌هایی که نقش مهمی در افزایش آگاهی خانواده‌ها و تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی مادران ایفا کرد.

در نتیجه این اقدامات، ۲۱۶ مادر دارای نوزاد زیر یک‌سال نسبت به اهدای شیر اقدام کردند و در مجموع ۲۸۴٬۲۰۰ میلی‌لیتر (معادل ۲۸۴.۲ لیتر) شیر مادر جمع‌آوری شد. این مقدار شیر پس از طی مراحل استاندارد و انجام هماهنگی‌های لازم توسط واحد جوانی جمعیت و سلامت خانواده، برای استفاده نوزادان نیازمند به بانک شیر بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ارسال شد.

برنامه بانک شیر نوزادان در شهرستان ری به عنوان یکی از اقدامات مؤثر شبکه بهداشت و درمان، نقش مهمی در ارتقای تغذیه طبیعی نوزادان، حمایت از نوزادان بستری و ترویج فرهنگ اهدای شیر مادر و همیاری اجتماعی در حوزه سلامت ایفا می‌کند.