به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای سخت و بحران رادیو بیشتر شنیده می‌شود؛ آن‌چنان که در سال‌های دور روزهای دفاع مقدس، در دهه ۶۰ و روزگاری که تنوع رسانه‌ها محدود بود، رادیو جزء جدایی‌ناپذیر زندگی اغلب افراد و خانواده‌ها بود. رادیو با قابلیت‌هایی که دارد، در فضای رسانه‌زده مجازی و غیر آن در این روزگار، دست‎کم در مواقع بحرانی می‌تواند تنها رسانه قابل اعتماد و حتی در دسترس باشد. ارتباط بهتر و سریع تر، انتقال اطلاعات در زمان کمتر و همچنین ساخت قطعات صوتی متناسب با پادکست باعث شده است حس نیاز به رسانه های این چنینی بیشتر باشد. در ایام جنگ اخیر نیز پژوهشکده باقرالعلوم و مرکز هنری رسانه‌ای نهضت ۲ رادیوی مرتبط با جنگ را راه‌اندازی کردند.

رادیو جنگ جمهور

پژوهشکده باقرالعلوم، رادیو «جنگ جمهور» را اواخر اسفند ماه ۱۴۰۴ و در بحبوحه جنگ، در قم کلید زد تا در این رسانه جدید بتواند فعالیت‌های مختلفی حول محور جنگ تحمیلی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی دنبال کند.

در این رادیو متن و صوت‌های کوتاهی برای شنوندگان آماده و پخش می‌شود و به کمک آنها ابعاد مختلف جنگ مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. با شروع فعالیت این رادیو، ۱۷ متن در قالب صوت‌های کوتاه تولید و منتشر شد. این رادیو در چهار بخش فعالیت خود را آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد.

بخش اولی که رادیو جنگ جمهور در قالب آن فعالیت می‌کند، به مباحثی درباره ادامه جنگ اشاره دارد. در بخشی دیگر به لزوم نظم مدنی و سیاست‎‌های اجتماعی و اقتصادی داخلی در دوران جنگ پرداخته می‌شود.

پرداختن به میراث رهبر شهید انقلاب و ضرورت تداوم و تحقق کامل آرمان‌های انقلاب و ایده جمهوری اسلامی از دیگر محورهای موضوعی این رادیوست. چهارمین بخش فعالیت رادیو جنگ جمهور نیز ارائه دیدگاه‌های بنیادین و نگرش‌های الهیاتی، فلسفی و اجتماعی ناظر به موضوع جنگ است. انتشار صوت‌های رادیویی برحسب اولویت در دستور انتشار می‌گیرد.

رادیو نهضت

مرکز هنری رسانه‌ای «نهضت» به عنوان یکی از مؤسسات سازمان تبلیغات اسلامی که در تولید مستند، نماهنگ، برنامه‌های تلویزیونی، آثار کوتاه و اجرای پویش‌های ملی و مذهبی فعالیت دارد، بعد از اصابت موشک به سازمان صدا و سیما و هدف قرار گرفتن مراکز پخش اطلاع‌رسانی در جنگ ۱۲ روزه، ایده‌ای را مطرح کرد که در صورت قطع شدن احتمالی اینترنت، مساجد و هیئت‌ها در محله‌ها بتوانند مانند یک پایگاه اطلاع‌رسانی وارد عمل شوند. زیرساخت و طراحی و برنامه‌ریزی‌های رادیو نهضت که انجام شد، جنگ ۱۲ روزه به پایان رسید و بار دیگر در جنگ رمضان، این طرح کلید خورد.

خبررسانی زمان جنگ بیشتر با صدای معروف مارش نظامی، موسیقی حماسی و اعلام اخبار از رادیو پخش می‌شد، رادیو نهضت هم به همین شکل در ایام جنگ ادامه داشت. همچنین محتوای تولیدی برای این رادیو در اختیار پایگاه‌های بسیج، مساجد و موکب‌ها قرار می‌گرفت تا آن را پخش کنند.

یکی دیگر از کارهایی که رادیو نهضت در جنگ رمضان انجام داد، تهیه فایل‌های موسیقی و صوتی، نماهنگ و مداحی‌های موردنیاز برای هیئت‌ها و موکب‌های حاضر در میدان بود. به این طریق، یک رسانه‌ رادیویی و صوتی در این بستر فراهم آمد که استقبال خوبی هم از آن شد. این آثار صوتی و سرودهای حماسی در مرکز نهضت تولید شده بودند.

انتشار پادکست‌های صوتی و مستندهای ساخت مرکز نیز از دیگر فعالیت‌هایی بود که در قالب رادیو نهضت منتشر می‌شد. آن دسته از مستندهای نهضت که قابلیت حذف بخش‌های تصویری داشت، به پادکست‌های صوتی تبدیل و منتشر می‌شدند. پادکست‌ها حول مباحث جنگ، تاریخ معاصر و موضوعاتی از این دست بود.

قرار است این رسانه در مرحله بعدی و بعد از جنگ، قدرتمندتر، فعال‌تر و منسجم‌تر چه در شرایط جنگی و چه در شرایط غیرجنگی به فعالیت خود ادامه دهد.