محمدحسین خسروجردی تهیه‌کننده برنامه «پشت پرده خبر» در تشریح اهداف این برنامه به خبرنگار مهر گفت: «پشت پرده خبر» همان‌طور که از نامش پیداست، به پشت پرده‌ خبرها می پردازد؛ خبرهایی که این روزها در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف به گوشمان می‌رسد و ممکن است در نگاه اول ذهن مخاطب را درگیر و هیجان‌زده کند، اما لازم است که دقیق‌تر بررسی شوند تا مشخص شود کدام دسته اخبار واقعی و کدام‌ غیرواقعی هستند.

وی با تأکید بر لزوم تقویت قدرت تحلیل در مخاطبان، افزود: اگر قدرت تحلیل و تجزیه خبر را داشته باشیم، می‌توانیم شنیده‌ها و دیده‌ها را بهتر درک کنیم و به نتایج درست‌تری برسیم. ذات برنامه این است که سراغ اخبار پر بازدید و پر تکرار رفته، آنها را بررسی کرده و پشت پرده‌شان را برای مخاطب روشن کنیم؛ اینکه چه چیزهایی گفته شده، کدام درست و کدام غلط است.

خسروجردی «پشت پرده خبر» را تلاشی در جهت شفاف‌سازی در برابر اطلاعات گمراه‌کننده توصیف و اظهار کرد: کار رسانه‌ای واقعی، بیان دروغ‌ها و شفاف‌سازی برای مخاطب است. ما در این برنامه با جستجو و تحلیل، سعی می‌کنیم این فضاها را روشن کنیم تا ذهن شنونده گرفتار اطلاعات نادرست نشود.

وی همچنین به همکاری مؤثر امیرحسین رنگرز مجری برنامه اشاره کرد و گفت: رنگرز علاوه بر گویندگی، بخش محتوایی و نویسندگی را نیز بر عهده دارند. با توجه به شناخت او از اخبار، تحلیل‌ها را با دقت تنظیم می‌کند. به نظر من، لحن و بیان او یکی از نقاط قوت برنامه محسوب می‌شود.

این تهیه کننده اضافه کرد: گوینده با بیان گرم، طنازگونه و در عین حال انتقادی، خبرها را روایت کرده و نقدی هوشمندانه ارائه می‌دهد. نقش گوینده در موفقیت این برنامه بسیار پررنگ بوده و به خوبی از عهده‌ آن برآمده‌ است.

خسروجردی در پایان سخنان خود، ابراز امیدواری کرد که این برنامه بتواند در «جنگ رسانه‌ای» رسالت خود را ایفا کرده و به آگاهی‌بخشی به مردم کمک کند.

«پشت پرده خبر» هر روز ساعت ۱۵:۳۰ به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و با گویندگی و نویسندگی امیرحسین رنگرز راهی آنتن رادیو صبا می‌شود.