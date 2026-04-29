به گزارش خبرگزاری مهر، میز شمیم خدمت بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، شب گذشته در حاشیه اجتماعات شبانه در خیابان انقلاب خرم‌آباد برگزار شد.

این میز خدمت با حضور مصطفی آزادبخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، معاونین این اداره کل و سیروس ابراهیمی مشاور استاندار لرستان در امور ایثارگران برگزار شد.

در این میز خدمت، کارشناسان و مسئولان بنیاد شهید به صورت چهره‌به‌چهره به مسائل و مشکلات ایثارگران مراجعه‌کننده رسیدگی کردند و درخواست‌های آنان را ثبت و برای پیگیری به واحدهای مربوطه ارجاع دادند.

برپایی میز خدمت در حاشیه اجتماعات شبانه، فرصتی برای ارتباط مستقیم و بی‌واسطه مسئولان با مردم است که در جریان تجمع‌های شبانه دنبال می‌شود.