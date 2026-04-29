حجتالاسلام رضا حسینزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط فکری و فرهنگی عصر امام رضا (ع) اظهار داشت: در دورهای که فضای فکری جامعه با تعصب و جمود همراه بود، امام رضا (ع) با رویکردی مبتنی بر عقلانیت و گفتوگو، افق تازهای از فهم دین را پیش روی جامعه گشود و نشان داد که ایمان و عقلانیت نهتنها در تقابل نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند.
وی افزود: سیره امام رضا (ع) سرشار از مناظرههای علمی و گفتوگوهای مستدل با پیروان ادیان و مکاتب مختلف است و این امام همام در فضایی آرام و منطقی، با بهرهگیری از برهان و استدلال، مسیر کشف حقیقت را برای مخاطبان هموار میکرد.
این مدرس حوزه با بیان اینکه در نگاه امام رضا (ع)، استدلال ابزاری برای غلبه بر دیگران نیست، تصریح کرد: هدف از گفتوگو در اندیشه رضوی، روشنسازی حقیقت و هدایت فکری مخاطب است و همین رویکرد، جایگاه ویژهای به عقل در فرآیند دینداری میبخشد.
حجتالاسلام حسینزاده با تأکید بر جایگاه عقل در منظومه فکری امام رضا (ع) ادامه داد: در این مکتب، عقل بهعنوان موهبتی الهی و پلی میان خالق و مخلوق معرفی میشود و بر همین اساس، ایمان بدون معرفت، ناپایدار و دینداری بدون تفکر، آسیبپذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: هرچه سطح عقلانیت در جامعه ارتقا یابد، مسیر بندگی نیز روشنتر و آگاهانهتر دنبال خواهد شد و این همان نکتهای است که در سیره عملی امام رضا (ع) بهوضوح مشاهده میشود.
این استاد حوزه با اشاره به پیوند عقلانیت و اخلاق در سیره رضوی گفت: امام رضا (ع) در کنار تأکید بر استدلال، همواره بر مهربانی و مدارا نیز تأکید داشت و حتی در مواجهه با مخالفان، از خشونت پرهیز کرده و با بیانی نرم و منطقی، زمینه جذب دلها را فراهم میکرد.
وی افزود: مناظره در نگاه امام رضا (ع)، عرصه تقابل و غلبه نیست، بلکه بستری برای تبیین حقیقت و نزدیک شدن به فهم مشترک است و همین ویژگی، موجب شده بود تا حتی مخالفان نیز به منطق و استدلال ایشان اذعان کنند.
حجتالاسلام حسینزاده در جمعبندی اندیشه رضوی اظهار داشت: عقلانیت در این مکتب، جایگاه تجلی حقیقت الهی است و ایمان نیز جلوهای از همین خرد الهی به شمار میرود، از اینرو نمیتوان میان عقل و دین مرزی قائل شد.
وی با اشاره به نیازهای فکری جامعه امروز تصریح کرد: جامعه کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به آموزههای مبتنی بر عقلانیت و گفتوگوی سالم است و ترویج این نگاه میتواند به کاهش تنشها و تقویت همدلی در جامعه کمک کند.
این مدرس حوزه در پایان تأکید کرد: عقلانیت رضوی مسیری است که ضمن پرهیز از تعصب، از آزاداندیشی نیز استقبال میکند و با رویکردی مبتنی بر گفتوگو و محبت، زمینهساز تعمیق ایمان و ارتقای سطح فکری جامعه خواهد بود.
