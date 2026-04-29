به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پیامی به مناسبت نهم اردیبهشت روز ملی شوراهای اسلامی، این روز را یادآور فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ برای استقرار شوراهای اسلامی دانست و آن را نقطه عطفی در تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش عنوان کرد.
وی با تأکید بر نقش شوراهای اسلامی در تسهیل امور شهرها و روستاها، رفع مشکلات جوامع محلی و تقویت همبستگی اجتماعی، اظهار داشت: شوراها به عنوان یکی از ارکان مهم مردمسالاری دینی، نقش مؤثری در پیشبرد توسعه پایدار و متوازن در کشور ایفا میکنند.
وزیر کشور با اشاره به نقشآفرینی شوراهای اسلامی در مدیریت بحرانهای سال ۱۴۰۴، از همراهی و تلاشهای جهادی اعضای شوراها در حمایت از مردم و حضور فعال در پویشهای مردمی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر، زمینه مشارکت گستردهتر مردم در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فراهم شود.
مومنی در پایان، توفیق روزافزون اعضای شوراهای اسلامی سراسر کشور را در خدمترسانی به مردم و پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی مسالت کرد.
