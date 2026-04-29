۳۱ پایگاه سوادآموزی در چهارمحال و بختیاری فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با همکاری فعالترین همکاران حوزه تعلیم و تربیت در مدارس ابتدایی، آموزش سوادآموزی به این مدارس سپرده شد و توافقنامهای با معاونت آموزش ابتدایی منعقد گردید.
وی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری ۳۱ پایگاه سوادآموزی فعال است که هر پایگاه سه کلاس دارد و امسال این فعالیتها به صورت مدرسهمحور و نتیجهمحور دنبال میشود. بازخوردهای نخستین سال اجرای این دستورالعمل بسیار مثبت و مؤثر بوده است.
اسماعیلی با اشاره به آمار سوادآموزان در سال ۱۴۰۵ گفت: در سه دوره «سواد»، «انتقال» و «تحکیم» مجموعاً ۱۰۲ نفر در دوره سواد، ۴۲۲ نفر در دوره انتقال و ۸۵ نفر در دوره تحکیم مشغول به یادگیری هستند. این در حالی است که حجم ابلاغی سازمان مرکزی ۶۹ نفر بود اما با پیگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان این آمار افزایش یافت.
وی ادامه داد: در شهرستانهای بروجن و شهرکرد نیز قراردادها و تفاهمنامههایی امضا شده و بخشی از حجم ابلاغی مربوط به ندامتگاههاست که تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفتهاند. این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا میشود و نقاط قوت و ضعف آن در حال بررسی است.
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامههای جانبی گفت: طرحهایی همچون «نماز کلید بهشت»، «مقدمات کار با رایانه»، «مسابقات انشانویسی» و «خواندن با خانواده» در کنار دورههای سوادآموزی اجرا میشود. دوره سواد معادل پایه اول و دوم دبستان، دوره تحکیم معادل پایه سوم و چهارم و دوره انتقال معادل پایه پنجم و ششم ابتدایی است.
وی در پایان تأکید کرد: علاوه بر آموزش و پرورش، دستگاههایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد، انجمن اولیا و مربیان، بسیج سپاه و سایر نهادها نیز با انعقاد تفاهمنامه در اجرای طرحهای سوادآموزی همکاری دارند.
