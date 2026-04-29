۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

۳۱ پایگاه سوادآموزی در چهارمحال و بختیاری فعال شد

۳۱ پایگاه سوادآموزی در چهارمحال و بختیاری فعال شد

شهرکرد- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: با همکاری مدارس ابتدایی و مدیران این مدارس، ۳۱ پایگاه سوادآموزی در استان راه‌اندازی شده است که هر پایگاه دارای سه کلاس فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با همکاری فعال‌ترین همکاران حوزه تعلیم و تربیت در مدارس ابتدایی، آموزش سوادآموزی به این مدارس سپرده شد و توافقنامه‌ای با معاونت آموزش ابتدایی منعقد گردید.

وی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری ۳۱ پایگاه سوادآموزی فعال است که هر پایگاه سه کلاس دارد و امسال این فعالیت‌ها به صورت مدرسه‌محور و نتیجه‌محور دنبال می‌شود. بازخوردهای نخستین سال اجرای این دستورالعمل بسیار مثبت و مؤثر بوده است.

اسماعیلی با اشاره به آمار سوادآموزان در سال ۱۴۰۵ گفت: در سه دوره «سواد»، «انتقال» و «تحکیم» مجموعاً ۱۰۲ نفر در دوره سواد، ۴۲۲ نفر در دوره انتقال و ۸۵ نفر در دوره تحکیم مشغول به یادگیری هستند. این در حالی است که حجم ابلاغی سازمان مرکزی ۶۹ نفر بود اما با پیگیری مدیرکل آموزش و پرورش استان این آمار افزایش یافت.

وی ادامه داد: در شهرستان‌های بروجن و شهرکرد نیز قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده و بخشی از حجم ابلاغی مربوط به ندامتگاه‌هاست که تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته‌اند. این طرح برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود و نقاط قوت و ضعف آن در حال بررسی است.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه‌های جانبی گفت: طرح‌هایی همچون «نماز کلید بهشت»، «مقدمات کار با رایانه»، «مسابقات انشانویسی» و «خواندن با خانواده» در کنار دوره‌های سوادآموزی اجرا می‌شود. دوره سواد معادل پایه اول و دوم دبستان، دوره تحکیم معادل پایه سوم و چهارم و دوره انتقال معادل پایه پنجم و ششم ابتدایی است.

وی در پایان تأکید کرد: علاوه بر آموزش و پرورش، دستگاه‌هایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد، انجمن اولیا و مربیان، بسیج سپاه و سایر نهادها نیز با انعقاد تفاهم‌نامه در اجرای طرح‌های سوادآموزی همکاری دارند.

کد مطلب 6814922

