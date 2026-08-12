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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۱

ورود لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در روستای نقاشه شهرستان قشم

ورود لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در روستای نقاشه شهرستان قشم

قشم- در پی مشاهده لکه‌های نفتی در محدوده ساحلی و جنگل‌های حرا در روستای نقاشه جزیره قشم، موضوع در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان، بر اساس گزارش‌های اولیه، بخشی از لکه‌های نفتی وارد محدوده جنگل‌های حرا شده و با توجه به حساسیت بالای اکوسیستم‌های مانگرو، ضرورت بررسی و اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش آثار احتمالی آن مورد تأکید قرار گرفت.

ورود لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در روستای نقاشه شهرستان قشم

در همین راستا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قشم با حضور در منطقه، از محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌های آلوده بازدید میدانی به عمل آورد و وضعیت موجود، میزان پراکنش لکه‌های نفتی و شرایط عرصه‌های جنگلی را مورد بررسی قرار داد.

همچنین اقدامات لازم برای پیگیری مسئله با ارگان های مرتبط ، کنترل و پاکسازی آلودگی و جلوگیری از ورود بیشتر مواد نفتی به عرصه‌های جنگلی در حال انجام است.

جنگل‌های حرا از زیست‌بوم‌های ارزشمند ساحلی جزیره قشم به شمار می‌روند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زیست و تکثیر گونه‌های مختلف آبزی و پرندگان دارند؛ ازاین‌رو حفاظت از این مناطق در برابر آلودگی‌های نفتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

علت و منشأ دقیق ورود لکه‌های نفتی پس از بررسی‌های کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6914854

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    نظرات

    • IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۱
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