به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان، بر اساس گزارشهای اولیه، بخشی از لکههای نفتی وارد محدوده جنگلهای حرا شده و با توجه به حساسیت بالای اکوسیستمهای مانگرو، ضرورت بررسی و اقدام فوری برای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش آثار احتمالی آن مورد تأکید قرار گرفت.
در همین راستا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قشم با حضور در منطقه، از محدوده جنگلهای حرا و بخشهای آلوده بازدید میدانی به عمل آورد و وضعیت موجود، میزان پراکنش لکههای نفتی و شرایط عرصههای جنگلی را مورد بررسی قرار داد.
همچنین اقدامات لازم برای پیگیری مسئله با ارگان های مرتبط ، کنترل و پاکسازی آلودگی و جلوگیری از ورود بیشتر مواد نفتی به عرصههای جنگلی در حال انجام است.
جنگلهای حرا از زیستبومهای ارزشمند ساحلی جزیره قشم به شمار میروند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زیست و تکثیر گونههای مختلف آبزی و پرندگان دارند؛ ازاینرو حفاظت از این مناطق در برابر آلودگیهای نفتی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
علت و منشأ دقیق ورود لکههای نفتی پس از بررسیهای کارشناسی و جمعبندی گزارشهای دستگاههای ذیربط اعلام خواهد شد.
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