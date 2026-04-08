به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در گزارشی با اشاره به اعلام آتش بس دو هفته ای در پی جنگ افروزی آمریکایی- صهیونیستی در ایران به بررسی تبعات این جنگ بر آینده و سرنوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت که تحلیلگران معتقدند که این آتش بس ممکن است به دوران سیاسی بنیامین نتانیاهو پایان دهد.

فاطمه خمایسی، خبرنگار الجزیره در فلسطین با اشاره به شلیک موشک های ایرانی به مرکز و جنوب سرزمین های اشغالی از جمله شهر استراتژیک دیمونا، در آخرین لحظات جنگ؛ گفت که میلیون‌ها صهیونیست به دلیل موشک‌های بارشی در شهرهای مرکزی به پناهگاه‌ها رفتند و ساختمانی در پتاه تیکوا در شرق تل‌آویو مستقیماً مورد اصابت قرار گرفت.

به نوشته الجزیره، دکتر مهند مصطفی، کارشناس امور رژیم صهیونیستی می گوید این جنگ -صرف نظر از اینکه در این مرحله به پایان برسد یا نه- ممکن است به آینده سیاسی نتانیاهو که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، پایان دهد؛ زیرا به معنای پیروزی ایران در جنگی است که نتانیاهو برای نخست وزیری مجدد خود روی آن حساب کرده بود.

مصطفی در تحلیل خود آتش بس را یک شکست سیاسی بزرگ برای نتانیاهو دانست و با توجه به شمول جبهه لبنان در این توافق گفت که جبهه داخلی رژیم صهیونیستی به دلیل قدرت غیرمنتظره حزب‌الله در این جنگ شوکه شد، این بدان معناست که نتانیاهو دیگر قادر به متقاعد کردن ترامپ برای ادامه جنگ نخواهد بود.

این کارشناس مسائل صهیونیستی با اشاره به اینکه نخست‌وزیر رژیم اسرائیل با ارائه امیدهای بزرگی که محقق نشدند، رئیس‌جمهور آمریکا را در این جنگ درگیر کرد، افزود که حتی اگر نتانیاهو بخواهد ایجاد منطقه حائل در لبنان را به عنوان دستاورد بزرگی معرفی کند، باز هم قادر به متقاعد کردن صهیونیست ها به انتخاب مجدد او نخواهد بود.

مایلز کاگینر، عضو میهمان شورای روابط خارجی آمریکا در این زمینه گفت که آمریکا قادر خواهد بود نتانیاهو را متقاعد کند که هدف قرار دادن ایران را متوقف کند، اما به او اجازه خواهد داد در لبنان و سایر مناطقی که تهدیدی برای خود می‌داند، به حملاتش ادامه دهد.

دکتر محجوب الزویری، کارشناس سیاست‌های خاورمیانه با اشاره به حملات موشکی پایانی ایران به سرزمین های اشغالی افزود که این حمله ممکن است ناشی از تأخیر در رسیدن تصمیم سیاسی به نهادهای نظامی در ایران باشد، اما هدف اصلی آن تأکید بر این است که تهران در جنگ حرف آخر را زده است.

الزویری معتقد است این حمله به این معنی است که نظام ایران همچنان از نظر سیاسی و نظامی منسجم است و دستش هنوز روی ماشه است. وی افزود که توجیه ترامپ برای این حملات، قبل از اینکه خود ایرانی‌ها آن را توجیه کنند، به این معنی است که او متقاعد شده است که جنگ دیگر قابل ادامه نیست.