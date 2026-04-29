لقمانی: حمایت از مادران در دستور کار وزارت تعاون قرار دارد

علی لقمانی با حضور در قرارگاه رسانه سردار شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شکوه و عظمت ایستادگی مردم در هیچ جای دنیا نظیر ندارد، اظهار کرد: مردم ثابت کردهاند که در تمامی عرصهها و تنگناها، حتی در شرایط محاصره ناجوانمردانه، تا پای جان پای نظام و آرمانهای انقلاب ایستادهاند.
مدیر کل اداره کار و تعاون استان گیلان افزود: کارگران در دوران جنگ با وجود بمبارانها، دست از تولید برنداشتند و امید است با حداقل ترین خدمت از زحمات آنها قدردانی کنیم.
وی با تبریک دهه کرامت و هفته کار و کارگر از برنامههای هفته کارگر گفت و تصریح کرد: برنامههای متعددی از جمله گلباران مزار شهدا، دیدار با خانوادههای شهدا، بازدید از کارخانجات، نامهنگاری برای نشست با استاندار و برگزاری نشست سهجانبهگرایی در دستور کار قرار گرفته است.
لقمانی این برنامهها را در راستای اهمیت قراردادن قدردانی از زحمات کارگران و تقویت پیوند میان دولت و کارگران بیان کرد.
وی در خصوص طرحهای حمایتی جدید افزود: برای بهبود شرایط معیشتی، مبلغ کالابرگ که قبلاً یک میلیون تومان بود، با توجه به تورم و خرید ۱۱ قلم کالا، افزایش خواهد یافت.
مدیرکل کار تعاون استان گیلان از «طرح امید» در راستای جوانی جمعیت گفت و اظهار کرد: مادرانی که در سال ۱۴۰۵ به فرزندآوری اقدام کنند، به ازای هر فرزند ۲ میلیون تومان دریافت میکنند.
وی با اشاره به «طرح یسنا» ویژه مادران شیرده و دارای فرزند زیر دو ساله، گفت: برنامهای برای حمایت از کودکان دچار سوءتغذیه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
