توزیع ۱۵۰ هزار پرس غذای متبرک در ایام میلاد امام رضا (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رمضانی، جانشین معاون اماکن متبرکه و امور زائران حرم مطهر رضوی اظهار کرد: امیدواریم عنایت و کرامت حضرت شامل حال همه ارادتمندان وعاشقان آن امام همام شود.
جانشین معاون اماکن متبرکه و امور زائران حرم مطهر رضوی با اشاره به تمهیدات ویژه حرم مطهر در ایام ولادت، گفت: ایام میلاد و همچنین ایام شهادت حضرت رضا (ع) از پرترددترین و شلوغترین مناسبتها در حرم مطهر رضوی است و توفیق خدمتگزاری عظیم زائران در این ایام نصیب خادمان میشود. امسال نیز با وجود برخی شرایط و مسائل منطقهای، شاهد حضور گسترده زائران از سراسر کشور هستیم و بحمدالله فضای حرم مطهر مملو از جمعیت مشتاقان زیارت است.
وی افزود: برای این ایام، برنامهریزی گستردهای در حوزه خدمات رفاهی و تسهیلات زائران انجام شده است تا جشن میلاد درخور و شایسته زائران این بارگاه ملکوتی برگزار شود. از جمله این اقدامات میتوان به گلآرایی ویژه حرم مطهر با مشارکت هنرمندان و ناظران از سراسر کشور اشاره کرد که جلوهای خاص به فضای معنوی بارگاه منور رضوی بخشیده است.
رمضانی ادامه داد: همچنین مواکب متعددی در اطراف حرم مطهر برپا شده و توزیع گسترده نذورات و غذای متبرک در دستور کار قرار دارد. در مجموع، پیشبینی شده است حدود ۱۵۰ هزار پرس غذای متبرک در شب و روز میلاد میان زائران توزیع شود.
جانشین معاون اماکن متبرکه حرم رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین نقارهنوازی اشاره کرد و گفت: نقارهنوازی یکی از آیینهای مورد توجه زائران است که بر اساس افق شرعی و در روزهای غیر عزا، بیست دقیقه پیش از طلوع و غروب آفتاب اجرا میشود.
وی تصریح کرد: در ایام ولادت ائمه اطهار (ع) و اعیاد مذهبی، علاوه بر نوبتهای معمول، نقارهنوازی صبح میلاد نیز یک ساعت پس از طلوع آفتاب به مدت بیست دقیقه اجرا میشود و شبها نیز این آیین به مدت پنج دقیقه برگزار میشود.
رمضانی، خاطرنشان کرد: تنها شب و روزی که نقارهنوازی در سه نوبت اجرا میشود، شب و صبح میلاد حضرت رضا (ع) است. در شب میلاد، نخستین نوبت حدود یک ساعت پس از غروب آفتاب و نوبت دوم با فاصلهای کوتاه برگزار میشود و صبح روز میلاد نیز همزمان با آیین تعویض پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر، نقارهنوازی ویژه اجرا میشود.
جانشین معاون اماکن متبرکه و امور زائران حرم مطهر رضوی افزود: آیین تعویض پرچم گنبد مطهر و پرچم ضریح نیز در صحن انقلاب اسلامی با حضور خادمان و زائران برگزار میشود که از جلوههای شاخص این مناسبت معنوی به شمار میرود.
وی با اشاره به خاطرات خود از خادمان و شهدای خدمت حرم مطهر رضوی، گفت: خاطرات فراوانی از اخلاص و سیره عملی بزرگان در ذهن دارم. از جمله در یکی از مراسمهای غبارروبی ضریح مطهر که رهبر شهید انقلاب (رحمتالله علیه) حضور داشتند، شاهد توجه و دقت ایشان به سادهزیستی و صرفهجویی بودم نکتهای که برای بنده بسیار درسآموز و ماندگار شد.
رمضانی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای خدمت و خادمان شهید حرم مطهر رضوی در حوادث اخیر، تصریح کرد: این عزیزان با روحیهای عاشقانه و خالصانه در مسیر خدمت به زائران امام رضا (ع) گام برداشتند و یاد و خاطره آنان همواره در ذهن خادمان، باقی خواهد ماند.
