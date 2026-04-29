۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

حجت‌الاسلام پورذهبی: توجه به ورزش در کردستان تداوم یابد

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کیلانه، گفت: توسعه ورزش در کنار فرهنگ و هنر نقش مهمی در پیشرفت جوانان دارد و این مسیر باید استمرار یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کیلانه سنندج اظهار کرد: بهره‌برداری از این پروژه ورزشی، اقدامی ارزشمند برای مردم منطقه و شهرستان سنندج است.

وی با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله استاندار، فرماندار و مدیرکل ورزش و جوانان افزود: اجرای چنین پروژه‌ای در شرایط جنگی، نشان‌دهنده عزم جدی مدیران برای توسعه زیرساخت‌ها و توجه به نیازهای جوانان است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اهمیت ورزش در جامعه بیان کرد: در کنار کتاب و هنر، ورزش از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند در مسیر رشد و تعالی نسل جوان نقش‌آفرین باشد.

پورذهبی ادامه داد: امیدواریم این روند در آینده نیز تداوم داشته باشد و شاهد گسترش امکانات ورزشی در مناطق مختلف استان باشیم.

وی در پایان ضمن تبریک به مردم روستای کیلانه خاطرنشان کرد: این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز نشاط اجتماعی و توسعه فعالیت‌های ورزشی در منطقه باشد.

کد مطلب 6815067

