به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کیلانه سنندج اظهار کرد: بهرهبرداری از این پروژه ورزشی، اقدامی ارزشمند برای مردم منطقه و شهرستان سنندج است.
وی با قدردانی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله استاندار، فرماندار و مدیرکل ورزش و جوانان افزود: اجرای چنین پروژهای در شرایط جنگی، نشاندهنده عزم جدی مدیران برای توسعه زیرساختها و توجه به نیازهای جوانان است.
نماینده ولیفقیه در کردستان با تأکید بر اهمیت ورزش در جامعه بیان کرد: در کنار کتاب و هنر، ورزش از جمله حوزههایی است که میتواند در مسیر رشد و تعالی نسل جوان نقشآفرین باشد.
پورذهبی ادامه داد: امیدواریم این روند در آینده نیز تداوم داشته باشد و شاهد گسترش امکانات ورزشی در مناطق مختلف استان باشیم.
وی در پایان ضمن تبریک به مردم روستای کیلانه خاطرنشان کرد: این پروژه میتواند زمینهساز نشاط اجتماعی و توسعه فعالیتهای ورزشی در منطقه باشد.
نظر شما