  1. استانها
  2. خوزستان
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷

روند دمای خوزستان از جمعه افزایشی می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: پس از روند کاهش دمای امروز، از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده شاهد افزایش سه تا پنج درجه‌ای دما در سطح استان خواهیم بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده عبور ریزموج‌هایی طی امروز از فراز استان است که موجب افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان می‌شود.

وی افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و روند کاهش دما که از روزهای گذشته آغاز شده بود تا فردا ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر وزش باد به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که با توجه به میزان وزش باد به‌ویژه در بعد از ظهر پنجشنبه، برخاستن گرد و خاک موقتی در مناطق جنوبی، غربی، جنوب غربی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

وی توضیح داد: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با ۳۸.۲ و دزپارت دهدز با ۱۴.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی بیان کرد: در همین مدت بیشینه دمای اهواز به ۳۷.۳ و کمینه آن به ۲۰.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6815084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها