محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده عبور ریزموج‌هایی طی امروز از فراز استان است که موجب افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان می‌شود.

وی افزود: از فردا تا اوایل هفته آینده جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد بود و روند کاهش دما که از روزهای گذشته آغاز شده بود تا فردا ادامه می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: طی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر وزش باد به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود که با توجه به میزان وزش باد به‌ویژه در بعد از ظهر پنجشنبه، برخاستن گرد و خاک موقتی در مناطق جنوبی، غربی، جنوب غربی و مرکزی استان دور از انتظار نیست.

وی توضیح داد: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با ۳۸.۲ و دزپارت دهدز با ۱۴.۸ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی بیان کرد: در همین مدت بیشینه دمای اهواز به ۳۷.۳ و کمینه آن به ۲۰.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.