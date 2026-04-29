هنرِ مردمی در «ایران امام رضا (ع)»؛ شهروندان پای خلق اثر آمدند

محمد خراسانی‌زاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در حاشیه برگزاری اجتماع «ایران امام رضا (ع)» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تنوع برنامه‌های هنری این رویداد توضیح داد: در بخش هنری تلاش کردیم فضایی زنده، تعاملی و مردمی ایجاد کنیم تا شهروندان فقط مخاطب نباشند، بلکه خودشان در خلق اثر هنری نقش داشته باشند. برپایی «خیمه هنر» با محورهایی همچون نقاشی، خوشنویسی، پارچه‌نویسی، چاپ آثار هنری و نقاشی دیجیتال از جمله برنامه‌هایی است که هنرمندان در کنار شهروندان به تولید اثر می‌پردازند.

وی افزود: اجرای لباهنگ (دابسمش) آثار حماسی، نمایشگاه شهری آثار کاریکاتور «تون و طبس» بخش‌های دیگری از این فعالیت‌های هنری است.

خراسانی‌زاده گفت: در بخش‌های دیگری مانند دیوارنگاره‌های تعاملی، میزهای گفتگوی هنرمندان و نماهنگ‌هایی از چهره‌های هنری، تلاش شده تا هنرمندان دیدگاه‌های خود را درباره موضوعات روز بیان کنند و مردم نیز امکان مشارکت و ثبت نظرات خود را داشته باشند.

وی با تأکید بر رویکرد مشارکت‌محور این برنامه‌ها تصریح کرد: هدف ما این است که هنر از حالت صرفاً نمایشی خارج و به یک تجربه جمعی تبدیل شود؛ تجربه‌ای که در آن مردم، هنرمند و اثر هنری در کنار هم معنا پیدا می‌کنند.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان ضمن دعوت از شهروندان برای حضور در این رویداد، عنوان کرد: از همه مردم عزیز دعوت می‌کنیم با حضور در مسیر این اجتماع و به‌ویژه بخش هنری، در این تجربه فرهنگی و هنری سهیم شوند و از نزدیک در جریان این برنامه‌ها قرار بگیرند.