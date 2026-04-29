به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن خاکی زاده عضو تیم ملی والیبال ساحلی ایران پس از کسب مدال نقره درششمین دوره بازی های آسیایی ساحلی سانیا اظهار کرد: خدا را شکر می کنم و بسیار خوشحالم که توانستیم مدال نقره این بازی ها را کسب کنیم. به واقع به مدال این بازی ها نیاز داشتیم اما در بازی فینال نتوانستیم انتظارات خودمان را برآورده کنیم.

وی تاکید کرد: در دیدار دیروز مقابل تیم عمان خیلی اذیت شدیم، سه گیم شدن بازی و گرمای شدید هوا باعث شد که ریکاوری خوبی نداشته باشیم و امروز بازی که مورد نظرمان بود و دوست داشتیم را مقابل قطرانجام ندادیم.

ملی پوش والیبال ساحلی کشورمان درخصوص تیم قطر گفت: تیم قطر المپیکی و دارای مقام سوم المپیک است؛ تیم بسیارخوب و با تجربه ای محسوب می شود. در مرحله گروهی بازی خوبی مقابلشان داشتیم حتی می توانستیم بازی را ببریم اما امروز مقابل این تیم بدلیل اینکه ریکاوری نشدیم نتوانستیم درست بازی کنیم و امیدوارم در تورنمنت های بعدی جبران کنیم.

وی افزود : قدردان تمام کسانی هستم که ما را حمایت کردند، به امید خدا در بازی های مهم پیش رو بهتر ظاهر شویم.

خاکی زاده تاکید کرد: من اهل میناب هستم و مدالم را به تمام مردم، بچه های مدرسه میناب و شهدای عزیزمان تقدیم می کنم به امید اینکه سهم کوچکی در کم کردن غم مردم داشته باشم.