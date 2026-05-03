تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان برنزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیای مرکزی امروز (یکشنبه ۱۳ اردیبهشت) با دو دیدار در شهر تاشکند ازبکستان پیگیری میشود. تیم ملی والیبال ساحلی نوجوانان ایران (سیدسینا آل یاسین و وهاب اونق) در دیدار ردهبندی این رقابتها با اقتدار تیم قزاقستان را شکست داد و به مقام سومی و مدال برنز دست یافت.
ملی پوشان ساحلی ایران با امتیازهای ۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۸ حریف خود را از پیش رو برداشتند تا دومین مدال والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ را به رنگ برنز به دست آورند. دیگر تیم ملی ایران (امیررضا جمشیدی و امین وکیلی) نیز از دقایقی دیگر در فینال به میدان میرود.
نخستین مدال والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ به رنگ نقره ای در بازیهای آسیایی سانیا از سوی ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی به دست آمد.
