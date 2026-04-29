استاندار کرمانشاه: دنیا امروز به ابرقدرتی جمهوری اسلامی سلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رزمایش عظیم و مردمی «جانفدا برای ایران امام رضایی» که بعد از ظهر چهارشنبه در بلوار امام خمینی (ره) کرمانشاه برگزار شد، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه به ایراد سخنرانی پرداخت و ابعاد ناگفته‌ای از مقاومت ۶۰ روزه ملت ایران را تشریح کرد.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک میلاد باسعادت امام هشتم شیعیان، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و درود به روح پرفتوح بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، با اشاره به فرمایشات حضرت امام (ره) مبنی بر برتری مردم این عصر بر امت عهد رسول‌الله (ص) در حجاز، اظهار کرد: درود بر شما مردم باوفا و ولایتمدار کرمانشاه که این‌گونه با امام جوان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای بیعت کردید.

استاندار کرمانشاه در ادامه، سخنان خود را با نجوایی حماسی با رهبر شهید انقلاب ادامه داد و گفت: ما همه جان‌فدای رهبرمان بودیم، اما او جانش را فدای امتش کرد. ای امام شهید، اگرچه روح شما ناظر بر تمام این حرکات است، اما بدانید که تنها ۶۰ روز پس از شهادت شما، سربازانتان به میدان آمدند و در کمتر از سه هفته، ۳۲ میلیون نفر به صورت افتخاری در پویش «جان‌فدا» ثبت‌نام کردند.

حبیبی تصریح کرد: سربازانت ای رهبر شهید، تنگه هرمز را بستند و جهانیان را به تعجب واداشتند. همان‌طور که وعده داده بودید، مردم مبعوث شدند و قریب به ۶۰ روز است که برای حمایت از انقلاب، نیروهای مسلح و رهبری جوان در خیابان‌ها حضور دارند؛ میدانی که زنان و بانوان قهرمان، علمداران اصلی آن برای خون‌خواهی شما هستند.

وی با اشاره به بمباران‌های شبانه‌روز دشمن افزود: زیر بمباران بودیم، اما شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برای لحظه‌ای قطع نشد. زیرساخت‌ها، کلانتری‌ها و ایست‌بازرسی‌های ما را زدند، اما هرگز عقب ننشستیم. ما را تهدید کردند که به عصر حجر برمی‌گردانند، اما فرزندان و نیروهای مسلح ایران اسلامی، دنیای آن‌ها را تیره و تار کرده و تکنولوژی به‌روزشان را به زمین کشیدند.

مدیر ارشد استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه نظام اسلامی نه تنها ساقط نشد بلکه امروز لقب «ابرقدرت نوین» را به خود گرفته است، خاطرنشان کرد: دشمنان نتوانستند جزیره خارک را بگیرند، اما در مقابل، حیفا و تل‌آویو به تلی از خاک تبدیل شد. کشور تجزیه نشد و متحدان ترامپ و نتانیاهو، ناامیدانه آن‌ها را ترک کردند. کردهای قهرمان از اقلیم کردستان عراق گرفته تا کردستان ایران، به دعوت ترامپ «نه» گفتند و او را به زباله‌دان تاریخ فرستادند.

حبیبی با اشاره به حماسه‌آفرینی اقوام ایرانی بیان کرد: بختیاری‌ها و عشایر غیور با تفنگ‌های «برنو» به جنگ پیشرفته‌ترین جنگنده‌ها رفتند و اف-۳۵ های دشمن را به زمین دوختند. در غرب کشور نیز، کرمانشاهیان وفادار، ۳۷۱ کیلومتر نوار مرزی جمهوری اسلامی را در مشت گره‌کرده خود گرفتند و با تمام وجود از وجب به وجب آن حراست کردند.

وی تأکید کرد: واقعه طبس بار دیگر تکرار شد؛ اما این‌بار ابابیل‌های زمینی، لشکر ابرهه را زمین‌گیر کردند و دشمنان با برجا گذاشتن دار و ندارشان، فرار را بر قرار ترجیح دادند. ای رهبر شهید! قلبتان شاد باشد که گرچه سرداران و دولتمردان شهیدی تقدیم کردیم، اما یک وجب خاک ندادیم و قدرتمندانه ایستادیم و از شما می‌خواهیم دعا کنید تا متعهد به خونتان بمانیم و از این آزمون سربلند عبور کنیم.

استاندار کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود، روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ را یک نقطه عطف تاریخی خواند و گفت: در سحرگاه این روز، دنیا به ابرقدرتی جمهوری اسلامی ایران سلام کرد. مردم آگاه باشید؛ مملکتی که رئیس‌جمهورش مقتدرانه و شجاعانه زیر بمباران در خیابان‌ها و فروشگاه‌های پایتخت میان مردم حضور می‌یابد، شکست‌ناپذیر است.

حبیبی در خاتمه افزود: مملکتی که رئیس مجلس آن مدبرانه پاسخ یاوه‌گویی‌های ترامپ و نتانیاهو را می‌دهد، و فرماندهان نترس هوافضا، نیروی دریایی سپاه، ارتش قهرمان و فراجا، تمام توان نظامی دنیا را به ستوه آورده و ژنرال‌های عالم را متحیر کرده‌اند، هرگز شکست نخواهد خورد. کشوری با ۳۲ میلیون فدایی شکست‌ناپذیر است و درود بر شما مردم همیشه در صحنه کرمانشاه که امروز این‌چنین حماسه‌ای خلق کردید.