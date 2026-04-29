نتانیاهو به آمریکا می رود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، صهیونیستها اخبار ضد و نقیضی درباره سفر نخست وزیر این رژیم به آمریکا مخابره کردند.

رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم به نقل از برخی منابع از سفر قریب الوقوع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا خبر داد. این منابع گفتند که این سفر در هفته آتی انجام خواهد شد.

این در حالی است که دفتر نتانیاهو اعلام کرده است که هیچ دیداری بین نتانیاهو و ترامپ برنامه ریزی نشده است.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو هفته آینده قصد سفر به آمریکا را ندارد و در تماس دائم با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست.

شایان ذکر است که آخرین سفر نتانیاهو به آمریکا پیش از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران در ماه فوریه انجام شد.