نویسنده صهیونیست: نتانیاهو اسرائیل را با خود به منجلاب می کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کارولینا لیندزمن نویسنده صهیونیست در مقاله ای در روزنامه هاآرتص مرگ سیاسی نتانیاهو را لزوماً به معنای مرگ کابینه اسرائیل خواند و تأکید کرد که نتانیاهو ناگزیر خواهد رفت، اما اسرائیل نیز با او خواهد مرد.
وی با اشاره به اینکه «دستاوردهای نتانیاهو در زمینه از هم پاشیدن کابینه غیرقابل انکار است»، تصریح کرد: متاسفم که اینقدر ناامیدکننده هستم، اما سرنوشت ما مشخص است، همه چیز از قبل اتفاق افتاده است.
لیندزمن ادامه داد: او موفق شد همه چیز را نابود کند... دیگر چیزی باقی نمانده است، بافت اجتماعی پاره پاره، ارتش از هم پاشیده، و قاضی های ترسو و ... .
وی به افزایش خصومت با رژیم صهیونیستی و گسترش یهودستیزی در ابعاد بین المللی پرداخته و افزود که سیاستهای نتانیاهو به سوق دادن جهان به سمت تکرار فجایع تاریخ کمک کرده است.
لیندزمن حتی از مخالفان کابینه نتانیاهو نیز انتقاد کرده و افزود که آنها از نتانیاهو متنفرند اما با وفاداری خود به کابینه، او را تغذیه میکنند. آنها مالیات میپردازند، در ارتش خدمت میکنند، و از اسرائیل در مجامع بینالمللی دفاع میکنند. آنها در واقع بقای نتانیاهو را طولانی تر میکنند.
این نویسنده صهیونیست «اسرائیل» را به بدنی مبتلا به تومور بدخیم تشبیه میکند که دیگر قابل درمان نیست. وی می افزاید که تلاشها برای برداشتن این تومور یعنی نتانیاهو برای نجات اسرائیل نمیتواند موفق شود، زیرا این بدن پیش از این مرده است.
