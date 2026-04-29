به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، شاهین مظفری با اشاره به راهاندازی ۲۲ غرفه «ستاد گمشدگان» در طول مسیر برگزاری این برنامه افزود: این غرفهها با همت مدیران بحران مناطق بیست و دوگانه شهر تهران برپا شده و بیش از ۱۳۰ نفر از اعضای گروه دوام مسئولیت راهبری و ارائه خدمات در آنها را بر عهده دارند.
مظفری ادامه داد: علاوه بر این، یک تیم تخصصی ۲۰ نفره از اعضای دوام و رسته «دوام حامی» نیز برای ارائه حمایتهای روانی به افراد گمشده یا دچار اضطراب در محل حضور دارند. این تیم متشکل از روانشناسان و مددکاران آموزشدیده است که در طول مسیر به شهروندان خدمترسانی میکنند.
وی تأکید کرد: خدمات ارائهشده در این غرفهها صرفاً به یافتن افراد گمشده و بازگرداندن آنها به خانوادههایشان محدود نمیشود، بلکه آموزشهای همگانی در زمینه مواجهه با مخاطرات، معرفی گروههای دوام و نیز آشنایی شهروندان با فعالیتهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده در این طرح است.
