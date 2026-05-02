به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد تعدادی از رهبران اتحادیه اروپا در نشست سران این اتحادیه در قبرس تلاش کردند انتظارات بی‌جای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر تسریع پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را مهار کنند و کاهش دهند، لذا زلنسکی این حقیقت تلخ را شنید که پیوستن به اتحادیه اروپا آنقدر که او فکر می‌کند، کار راحتی نیست.

دولت زلنسکی در اوکراین با هدف پیوستن به اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به غرب نزدیک و از روسیه فاصله گرفت.

روسیه، علت انجام عملیات نظامی در اوکراین را تبدیل شدن آن به پایگاهی برای ناتو عنوان کرد.