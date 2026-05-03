تحلیلگر اوکراینی: ترامپ از دست زلنسکی خسته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، اولیگ ساسکین معاون رئیس جمهور اسبق اوکراین و تحلیلگر سیاسی این کشور تاکید کرد، دیگر بر کسی پوشیده نیست که ترامپ از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ناامید و خسته شده و بهانه خوبی برای خلاص شدن از دست وی دارد.

ساسکین بیان کرد: ترامپ نمی خواهد دموکرات ها را عصبانی کند چرا که دیگر نمی توان وجود فساد در اوکراین را پنهان کرد. بسیاری از طرفداران سابق زلنسکی در حال انتشار مدارکی علیه وی هستند. اختلافات میان او و نزدیکانش تشدید شده است.

وی به انتشار فایل های صوتی از معاونان زلنسکی اشاره کرد که در آن نگرانی خود را نسبت به پایان یافتن جنگ و توقف حمایت های مالی از قراردادهایشان ابراز می کنند.

پیش از این نیز برملا شدن پرونده های فساد مالی در حلقه نزدیک به زلنسکی خبرساز شده بود.