بیانیه کاروان «شهدای ناو دنا» پس از پایان کارش در سانیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در این بیانیه آمده است:
کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با نام «ناوگروه دنا» در ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی طی شرایطی در این آوردگاه بزرگ آسیایی حضور یافت که کشور عزیزمان در ماههای گذشته روزهای سخت، تلخ و سرنوشتسازی را پشت سر گذاشته است؛ روزهایی آمیخته با اندوه، فقدان و داغ عزیزانی که جان خود را در مسیر دفاع از امنیت، عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی فدا کردند.
ملت بزرگ ایران در این روزها، داغدار رهبر فرزانه و عظیم الشان، فرماندهان شهید، شهدای ناوگروه دنا، شهدای میناب، جمعی از نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی، سربازان وطن و همچنین شماری از هموطنان بیگناهی بودهاند که فقدان آنان، غمی عمیق بر دل مردم ایران بر جای گذاشته است.
همزمانی این رقابتها با شرایط حساس منطقه، جنگ رمضان و تجاوزات و حملات آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، مسئولیت حضور فرزندان ایران در این آوردگاه را دوچندان کرد؛ حضوری که تنها یک رقابت ورزشی نبود، بلکه نمادی از ایستادگی، مقاومت و استمرار حیات ملت بزرگ ایران بود.
در چنین شرایطی، بر آن شدیم که با تمام توان در این رقابتها حضور پیدا کنیم و اجازه ندهیم جای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دهکده بازیها و در میان کشورهای قاره کهن خالی بماند.
اعضای کاروان ورزشی ناوگروه دنا با هدف حضور فعال در این رویداد، چند روز زودتر خود را به محل برگزاری مسابقات رساندند تا بتوانند پرچم ایران در مراسم افتتاحیه، دهکده بازیها و میادین رقابتی این رویداد به اهتزاز درآید و پیام استقامت، ایستادگی و پایداری ملت ایران به گوش جهانیان برسانند.
نامگذاری این کاروان به نام (ناوگروه دنا) نیز ادای احترام و تجلیلی از خانوادههای معزز شهدا و یادآور رشادت، ایثار و فداکاری فرزندان این سرزمین در مسیر دفاع از ایران اسلامی است.
حضور کاروان ایران در این دوره از بازیها، حامل این پیام روشن به ملت ایران و جهانیان بود که ایران، زنده، مقتدر و پابرجاست و فرزندان این سرزمین، در هر عرصهای برای سربلندی نام ایران، از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
ورزشکاران، مربیان، کادر سرپرستی و تمامی اعضای کاروان، با همدلی و همقسم شدن، عهد بستند تا با تمام توان در میدان حاضر شوند و با افتخارآفرینی، سهمی هرچند کوچک در کاهش آلام و رنجهای مردم شریف ایران داشته باشند و بتوانند در این روزهای دشوار، لبخندی بر لبان ملت بزرگ ایران بنشانند.
کسب ۹ مدال طلا در کبدی،واترپلو،پرتاب وزنه،فوتبال،هندبال و کشتی(۴طلا) و یک مدال نقره والیبال باعث گردید تا کاروان ورزشی کشورمان در مجموع با ۹ مدال طلا و ۱ مدال نقره برای نخستین بار در رده سوم بازیهای آسیایی ساحلی قرار گیرد.
ما خود را سربازان ایران میدانیم؛ سربازانی در میدان ورزش که وظیفه خود میدانند با تمام توان برای عزت پرچم کشور، شادی مردم و اعتلای نام ایران تلاش کنند.
امیدواریم توانسته باشیم بخشی از دین خود را به مردم عزیز ایران ادا کنیم و این مسیر افتخارآفرینی را در رویدادهای پیش رو، به ویژه بازیهای آسیایی ناگویا و آیچی ژاپن، با قدرت و انگیزه بیشتری ادامه دهیم.
نظر شما