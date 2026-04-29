به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل حسینی عصر چهارشنبه همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت امام رضا(ع)، در مراسمی کهذباشکوه با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد ولایت شهرستان ساری برگزار شد، با تبریک این مناسبت، امام رضا(ع) را الگوی کامل کرامت، علم و سیاست علوی دانست و اظهار کرد: تمسک به سیره اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه امام رئوف، جامعه اسلامی را در برابر تهاجم فرهنگی و شبهه‌افکنی دشمنان مصون می‌سازد.

وی با اشاره به نقش ولایت فقیه در تاریخ اسلام افزود: هرگاه جامعه اسلامی دارای رهبری عادل، فقیه و شجاع بوده، توانسته است توطئه‌های استکبار را خنثی کند و مسیر پیشرفت را طی کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به روند تاریخی تقابل غرب با اسلام ناب محمدی(ص) تصریح کرد: دشمنی با اسلام در اشکال مختلف ادامه داشته، اما به برکت رهبری دینی و ایستادگی مردم، جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ دشمن خاطرنشان کرد: تبیین دستاوردهای انقلاب، حفظ وحدت ملی و تقویت امید در جامعه از مهم‌ترین وظایف امروز است.

رئیس عقیدتی سیاسی انتظامی مازندران ولایت‌پذیری را عامل وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: جامعه‌ای که بر محور ولایت حرکت کند، دشمن نمی‌تواند در آن اختلاف ایجاد کند.

این مراسم با مدیحه‌سرایی در وصف حضرت امام رضا(ع) و دعا برای سلامتی امام زمان(عج) و رهبر معظم انقلاب به پایان رسید.