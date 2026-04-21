پیش بینی بارش های رگباری و سیلاب تا پایان هفته در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: بیشترین فعالیت این سامانه بارشی مربوط به امروز و فرداست که در نواحی مستعد شمالی با آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب همراه است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای این وضعیت اضافه کرد: بیشترین شدت بارش‌ها در شهرهای کلات نادر، درگز، قوچان، چناران، سرخس، صالح‌آباد، فریمان، بینالود، نیشابور، تربت جام، طرقبه - شاندیز، مشهد و ارتفاعات هزارمسجد و بینالود خواهد بود.

وی گفت: افزایش سرعت باد در مناطق مستعد همراه با گرد و خاک از دیگر پیامدهای این سامانه است.

حکمی افزود: کاهش دمای هوای روزانه بین ۶ تا ۱۰ درجه نیز تا روز چهارشنبه پیش‌بینی شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۲ درجه و سرخس با دمای هوای ۳۷ درجه خنک‌ترین و گرمترین نقاط خراسان رضوی بودند و دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین بین ۱۵ و ۳۱ درجه متغیر بود و امروز نیز کمینه دما ۱۳ و دمای روزانه ۲۳ درجه است.