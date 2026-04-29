هشدار جهاد کشاورزی کردستان درباره مقطع طلایی کنترل آفات گندم

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از آغاز دوره حساس مدیریت آفت سن مادری و علف‌های هرز در مزارع گندم استان خبر داد و گفت: بر اساس پایش‌های میدانی و بررسی‌های اقلیمی اخیر، شرایط برای رشد علف‌های هرز و افزایش جمعیت این آفت در بسیاری از مزارع فراهم شده و کشاورزان در یکی از تعیین‌کننده‌ترین مراحل مدیریت مزرعه قرار دارند.

وی افزود: هرگونه تأخیر در اجرای عملیات کنترلی می‌تواند منجر به کاهش عملکرد و افت کیفیت محصول شود، از این‌رو گندم‌کاران باید با دقت و حساسیت، پایش مستمر مزارع خود را در دستور کار قرار دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با تأکید بر رعایت اصول فنی در مبارزه با علف‌های هرز اظهار داشت: این عملیات باید حداکثر تا پیش از رسیدن گندم به مرحله گره دوم ساقه انجام شود تا بیشترین اثربخشی در کاهش رقابت علف‌های هرز حاصل شود.

نقشبندی همچنین با اشاره به اهمیت سمپاشی اصولی تصریح کرد: انجام هرگونه سمپاشی باید تحت نظر کارشناسان و مطابق دستورالعمل‌های فنی باشد تا ضمن کنترل مؤثر آفات، از بروز خسارات زیست‌محیطی جلوگیری شود.

وی رعایت نکات فنی در مصرف سموم را ضروری دانست و گفت: توجه به دُز مصرف، تاریخ انقضا، شرایط دمایی، کیفیت آب، اختلاط صحیح و کالیبراسیون تجهیزات از جمله الزامات مهم در این زمینه است که باید مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.

نقشبندی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت به‌موقع و اجرای صحیح عملیات مبارزه با سن مادری و علف‌های هرز، نقش کلیدی در حفظ عملکرد کمی و کیفی گندم دارد و همکاری کشاورزان با توصیه‌های کارشناسی، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و پایداری تولید خواهد بود.