به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان دشتی گفت: با حضور خدام حرم مطهر امام رضا(ع) در این شهرستان، از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم در شهرستان دشتی تجلیل شد.

حسین باغداری با خیرمقدم به خدام حرم مطهر رضوی اظهار کرد: حضور خدام بارگاه منور امام رضا(ع) در شهرستان دشتی باعث شد فضای این شهرستان معطر به عطر حرم رضوی شود.

وی بیان کرد: همه ما مدیون و مرهون خون پاک شهدا هستیم و امنیت و آرامش امروز جامعه به برکت جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدا به دست آمده است.

مدیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی افزود: در جریان حضور خدام رضوی در این شهرستان، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی پیش بینی شده است.

باغداری ادامه داد: تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی سوم و برگزاری جشن ازدواج آسان در شهر خورموج از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که در این سفر اجرا خواهد شد.

وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم خانواده‌های معظم شهدا از وظایف مهم همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی است.

در این مراسم امام جمعه شهرستان، مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر، مشاور استاندار در امور ایثارگران و فرمانده سپاه امام رضا، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دشتی نیز حضور داشتند.