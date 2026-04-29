به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ۹۹ نفره ورزش ایران که با ۵۷ ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی در ششمین دوره بازی های ساحلی آسیا شرکت کرده بود، با کسب 9 مدال طلا و یک مدال نقره و کسب عنوان سومی به کار خود پایان داد.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک که در کنار اعضای کاروان ورزش ایران حضور داشت در مورد نتایج به دست آمده گفت: میلاد امام رضا(ع) را به مردم کشورم تبریک می گویم. خوشحالم که در این عید بزرگ کاروان ورزش ایران بهترین عملکردش را در بازیهای آسیایی ساحلی به دست آورد.

وی به شرایط سخت کشور و دشواری های اعزام کاروان ورزش ایران به سانیا اشاره کرد و ادامه داد: به خاطر شرایطی که بر کشور حاکم بود مشکلات زیادی برای اعزام کاروان ورزش کشورمان داشتیم و برگزاری اردوها با سختی همراه بود. ضمن این که اعزام کاروان هم در هاله ای از ابهام قرار داشت اما با همراهی و حمایت کمیته ملی المپیک و فدراسیون ها بالاخره کاروان اعزام شد.

علی نژاد اعزام زودتر از همیشه را یکی از دلایل موفقیت کاروان ورزش ایران دانست و گفت: به جهت این که ورزشکاران ما نتوانسته بودند تمرینات منظم و ایده آلی را در داخل انجام دهند، تصمیم گرفتیم آنها را چند روز زودتر به سانیا اعزام کنیم تا با شرایط آب و هوایی و فضای مسابقات آشنا شوند که همین تصمیم تاثیر زیادی در آمادگی بالای ملی پوشان داشت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: هر چند ورزشکاران و مسئولان کاروان نتوانستند مثل سربازان پای لانچرها و میادین باشند اما با غیرت و همت بالای خود کاری کردند که با کسب نتایج مطلوب و 10 مدال طلا و نقره برای لحظاتی دل مردم کشورمان را شاد کنند.

وی کسب 77 درصد مدال آوری را نشانه اعزام کاروان کیفی به بازی ساحلی آسیا دانست و گفت: ۷۷ درصد ورزشکارانی که آوردیم مدال کسب کردند و از ۱۰ رشته حاضر در سانیا هم ۷ رشته مدال گرفتند که این نشان می دهد کاروان بسیار کیفی عمل کرد. ورزشکاران هم با غیرت عمل کردند و اتفاق بسیار خوبی را رقم زدند و بار دیگر به آسیا نشان دادیم که ایران قدرتمند و قوی است و این قدرت در همه ابعاد وجود دارد.

مهدی علی نژاد موفقیت کاروان ورزش ایران در بازی های ساحل آسیا را به مردم ایران تقدیم کرد و گفت: این موفقیت را به خانواده هایی تقدیم می کنم که در این جنگ عزیزانشان را از دست دادند یا منازل شان آسیب دید و اتفاق خوبی برایشان رخ نداد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که آیا نتایجی که در سانیا رقم خورد در تصمیم گیری برای اعزام برخی رشته ها به بازی های آسیای ناگویا تاثیرخواهد داشت گفت: در رشته هایی که بازی های سانیا با آسیایی ناگویا مشترک هستند، نتایج کسب شده در بازی های ساحلی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی در مورد آخرین وضعیت کاروان اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا نیز گفت: مدت هاست که امور مربوط به بازی های ناگویا به جریان افتاده و اردوهای تیم های مختلف هم در جریان است. کمیته ملی المپیک هم نظارت ویژه ای بر تیم ها دارد و امیدوارم بتوانیم در ناگویا هم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.