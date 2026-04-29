قطع همکاری رسمی پرسپولیس با پیروانی/ در انتظار معرفی سرپرست جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آن که افشین پیروانی مدافع سابق و مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در زمان جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران راهی آمریکا شد، باشگاه پرسپولیس فعالیت او را به حالت تعلیق درآورد.
به دنبال این اتفاق امروز چهارشنبه باشگاه پرسپولیس با انتشار متنی در این مورد اعلام کرد: با توجه به رأی صادره از سوی کمیته انضباطی باشگاه و در پی عدم حضور افشین پیروانی در تمرینات تیم، قرارداد همکاری با ایشان بهصورت رسمی خاتمه یافته است.
باشگاه پرسپولیس ضمن قدردانی از زحمات و تلاشهای وی در سالهای گذشته، برای ایشان در ادامه فعالیتهای حرفهای آرزوی موفقیت کرده است.
گفتنی است روند بررسی و انتخاب سرپرست جدید تیم در دستور کار قرار دارد و بهزودی گزینه نهایی معرفی خواهد شد.
