به گزارش خبرنگار مهر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا با همکاری انجمن خوشنویسان و تجسمی، به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، جشنواره‌ای تحت عنوان «جشنواره خوشنویسی و نقاشی رضوی» برگزار می‌کند.

ترویج فرهنگ رضوی و هنرهای تجسمی

این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ رضوی و هنرهای تجسمی، فرصتی مناسب برای هنرمندان و علاقه‌مندان به خوشنویسی و نقاشی فراهم می‌آورد تا آثار خود را در این رویداد فرهنگی به نمایش بگذارند.

شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را با مضامین مرتبط به سیره و شخصیت امام رضا (ع) ارائه دهند.

تبادل نظر و ارتباط بین هنرمندان

این رویداد به عنوان یک فرصت مناسب برای تبادل نظر و ارتباط بین هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای تجسمی و خوشنویسی در شهرستان ازنا محسوب می‌شود.

هنرمندان می‌توانند در این جشنواره، تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و از نزدیک با آثار دیگر هنرمندان آشنا شوند.

زمان و مکان برگزاری جشنواره

جشنواره خوشنویسی و نقاشی رضوی روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت در پارک ملت شهرستان ازنا برگزار خواهد شد.

از عموم مردم و هنردوستان دعوت شده است تا با حضور خود در این جشنواره، به رونق و شکوفایی هنرهای اسلامی-ایرانی کمک کنند.

حضور پرشور مردم، نقش مهمی در موفقیت این رویداد فرهنگی و ترویج هنرهای اصیل ایرانی-اسلامی دارد.

انتظار می‌رود این جشنواره، فضایی شاداب و هنری ایجاد کرده و یاد و نام امام رضا (ع) را در دل‌ها زنده کند.

این رویداد فرصتی برای تجدید میثاق با سیره و شخصیت امام هشتم و ترویج معارف رضوی از طریق زبان هنر است.